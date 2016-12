Velburg: Zwei Motorsägen geklaut

Besitzer hat kurz nicht aufgepasst - 21.12.2016 13:51 Uhr

VELBURG - Nur kurz ließ der Besitzer seine zwei Motorsägen unbeaufsichtig am Straßenrand liegen - da griff ein Langfinger zu.

Zwei Motorsägen wurden gestohlen, hier ein Symbolbild. © Armin Leberzammer



Am Montag, 19.12.16, im Zeitraum von 11.45 Uhr bis 12.00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter im Gemeindebereich Velburg bei Richthof zwei Motorsägen. Die Motorsägen hatte der Waldbesitzer am Waldrand ca. 70 m neben einer Gemeindeverbindungsstraße zwischen Richthof und Oberweickenhof für kurze Zeit unbeaufsichtigt in einer Kiste zurückgelassen, weil er mit seinem Traktor Holzrückearbeiten durchführte.

Die Sägen haben einen Wert von insgesamt 700 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Parsberg, Tel. 09492-94110.

