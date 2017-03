Velburger Betriebe im Rampenlicht

21. Gewerbeschau zog Besucher in Massen an — Löschwagen "Shrek" und König Otto

VELBURG - Die Stadt Velburg stand am Sonntag ganz im Zeichen der 21. Gewerbeschau. Schönes Frühlingswetter, mehr als 50 Schausteller, jede Menge Verkaufsstände, offene Geschäfte, eine Handwerksausstellung im Neuhaus, ein umfangreiches Rahmenprogramm und ein vielfältiges kulinarisches Angebot zogen die Besucher in Massen an.

Nur eine Attraktion von vielen bei der 21. Velburger Gewerbeschau: Am Stadtplatz konnten Besucher einen 16 Meter hohen Aussichtsturm besteigen und ihren Blick über die Altstadt und die Ausstellung schweifen lassen. © Foto: Werner Sturm



Bürgermeister Bernhard Kraus sowie das Organisationsteam um Monika Lang und Michael Graf rieben sich vor Freude die Hände. Auf dem historischen Stadtplatz, in den Gewerbegebieten, ja auf der gesamten Ausstellungsfläche, drängten sich die Menschen dicht an dicht, die Shuttle-Busse, welche die Besucher kostenlos zu den Schwerpunkten der Gewerbeschau oder in das Gewerbegebiet nach Lengenfeld kutschierten, hatten Mühe, alle Fahrgäste aufzunehmen.

Bürgermeister Kraus, der zusammen mit Staatssekretär Albert Füracker, Landrat Willibald Gailler und MdB Alois Karl einen Rundgang unternahm, war voll des Lobes: "Unsere Gewerbetreibenden, Handwerker und Unternehmer präsentieren sich bei der Gewerbeschau auf großartige Art und Weise."

Die Gewerbeschau war wieder ein Schaufenster der Leistungskraft des Velburger Gewerbes. Ein Höhepunkt war zum Beispiel die Blaulichtschau beim Feuerwehrhaus. Neben dem Löschfahrzeug "Shrek" der US-Army waren die Einsatzfahrzeuge der örtlichen Stützpunktwehr, die heuer ihr 150-jähriges Jubiläum feiert, der Reihe nach aufgestellt. BRK und THW stellten ebenfalls ihren Fahrzeugpark vor. Die Gerätehalle war zu einem großen Café umfunktioniert worden, in dem die Festdamen der Wehr ihre Gäste mit Kuchen, Torten und Kaffee verwöhnten.

Sägen im Melkzentrum

Im Melkzentrum der Firma Maget im Gewerbegebiet-Süd schauten sich die Besucher den neu eröffneten Stihl-Dienst an und verfolgten Sägevorführungen. Die Bayerische Forstverwaltung bot Informationen über den Lebensraum der Wildtiere.

Die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft thematisierte Arbeitssicherheit sowie Unfallverhütung und lockte mit einer land- und forstwirtschaftlichen Modenschau, bei der Sicherheitsbekleidung im Vordergrund stand. Am Stadtplatz konnte man einen 16 Meter hohen Aussichtsturm besteigen und einen Blick über die Altstadt und die Ausstellung schweifen lassen.

Eine Autoausstellung und Schmiedekunst war zu sehen. Dort durften Kinder mit dem Schmiedehammer glühendes Eisen bearbeiten. Geschäfte und Fieranten boten Frühjahrsartikel und Osterdekoration für Haus und Garten an. Auf die Freunde eines guten Tropfens wartete ein Eldorado im Gewerbegebiet Süd. Mädchen und Buben vergnügten sich bei Eisenbahn und Karussell, die Erlebniswelt Velburg hatte eine Hüpfburg aufgebaut und lud zu Quadfahrten ein.

"König Otto" und ein Trupp Ratschweiber mit Schrubber und Eimer machten Reklame für Erlebnisführungen in der Tropfsteinhöhle. Bei der großen Verlosung wartete als Hauptgewinn ein Wellness-Wochenende für zwei Personen. Kurzum: Es war allerhand los, an allen Ecken und Enden der Stadt pulsierte das Leben.

WERNER STURM