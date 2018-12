Velburger spenden beim Weihnachtsmarkt 3500 Euro

Geld an Verein Charivari Einzelschicksale übergeben — Hilfe für alleinerziehende Mutter mit vier Kindern aus Regensburg - vor 1 Stunde

VELBURG - Kurz vor Weihnachten haben Bürgermeister Bernhard Kraus, Annemarie Zach und Monika Lang vom Organisationsteam des Weihnachtsmarktes sowie das Christkind mit seinen Engeln 3500 Euro an den Verein Charivari Einzelschicksale übergeben.

Der Verein Charivari Einzelschicksale hat eine Spende in Höhe von 3500 Euro überreicht bekommen. © Foto: Werner Sturm



Der Verein Charivari Einzelschicksale hat eine Spende in Höhe von 3500 Euro überreicht bekommen. Foto: Foto: Werner Sturm



Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Geschenke. Es ist die Zeit der großzügigen Spenden und der engagierten Hilfsaktionen. Der Weihnachtsmarkt in Velburg, der Jahr für Jahr unter dem Motto "Eine Stadt zeigt Herz" steht, ist eine dieser schönen Hilfsaktionen zugunsten bedürftiger Mitmenschen.

Viele Menschen haben sich direkt oder indirekt an dieser Spendenaktion beteiligt, in dem sie zum Beispiel am Herzerlstand frisch gerösteten Kaffee, Tee oder Windlichttüten gekauft, in der Kaffeestube der Kindergärten im Neuhaus selbstgebackene Torten und Kuchen genossen oder bei der Krippenausstellung im Rathaussaal einen Spendenobolus entrichtet haben. Viele Vereine, Organisationen Buden-Betreiber und Privatpersonen haben in den Geldbeutel gegriffen, um zu helfen. Die Stadt hat den so Betrag aufgerundet. Bürgermeister Bernhard Kraus sagte: "Ich bin stolz darauf, dass es bei uns schon seit vielen Jahren einen so schönen Weihnachtsmarkt gibt. Die Spende ist das Sahnehäubchen obendrauf."

Annemarie Zach und Monika Lang brachten für ihre Mitstreiter im Organisationsteam, Dieter Betz, Monika Bayer, Wolfgang Vorteil und Bele Schneider, ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass sie dem Verein Charivari Einzelschicksale die stolze Summe von 3500 Euro überreichen konnten. .

Matthias Ott aus Burglengenfeld ist der Vorsitzende des Vereins. Er war gekommen, um das Geld in Empfang zu nehmen und sich dafür zu bedanken. "Was ihr in Velburg immer wieder auf die Beine stellt, ist schön", sagte Ott und unterstrich, dass jeder einzelne Cent der Spende Menschen in Ostbayern zugute komme, die unverschuldet in Not geraten sind.

Die Spende aus Velburg geht an eine alleinerziehende Mutter mit ihren vier Kindern im Alter zwischen zwei und vier Jahren aus Regensburg, deren Ehemann während der Errichtung eines Eigenheims ganz plötzlich verstorben ist. "Für die Familie ist es nicht einfach, über die Runden zu kommen. Die Spende wird zur Fertigstellung des Hauses beitragen", erklärte Ott.

Auch bei Hannelore Stauner aus Hollerstetten war übrigens die Freude groß. Sie war die Hauptgewinnerin der Krippen-Verlosung beim Weihnachtsmarkt und kann sich jetzt eine schöne, von Josef Huber gefertigte und gespendete Krippe unter den Christbaum stellen.

WERNER STURM