Velburger Wehr feiert ihren 150. Geburtstag

Großes Festprogramm ist geplant — Rund 120 Vereine werden zum Jubelwochenende in Gemeinde erwartet - vor 1 Stunde

VELBURG - Die Freiwille Feuerwehr der Stadt Velburg feiert heuer ihren 150. Geburtstag. Zum Jubiläumsfest vom 8. bis zum 11. Juni werden rund 120 Vereine erwartet. Ansonsten wird das Geburtstagsjahr von vielen Veranstaltungen begleitet.

Die Velburger Feuerwehr, hier ein Bild von einer Übung im Herbst des letzten Jahres, feiert heuer mit einem großen Festreigen ihren 150. Geburtstag. © Foto: Werner Sturm



Die Velburger Feuerwehr ist nach der Neumarkter die zweitälteste im Landkreis. Sie wurde im Jahr 1867 als Selbsthilfeeinrichtung bei Bränden und anderen Unglücksfällen ins Leben gerufen. Gründungsvorsitzender war der damalige Bezirksamtsassessor Wilhelm Hasselwander.

Das Jubelfest beginnt am Donnerstag, 8. Juni, es spielt die Gruppe „Pfalzgrafen“ auf. Am Freitag ist ein Stimmungsabend mit der Partyband „Die Union“. Am Tag darauf folgen die Band „Donnaweda“ und ein Auftritt der „Jung-Velburger Feierwehrkapelln“. Am Festsonntag, 11. Juni, sind ein Kirchenzug, das Totengedenken und ein Gottesdienst mit der Stadtkapelle Velburg geplant.

Großer Festumzug

Danach folgt der Festumzug. Beschlossen wird der Abend von „D’Rebell’n“. Zum Festzug werden viele Ehrengäste und rund 120 Vereine erwartet. Dazu gehören viele Feuerwehren, die Paten-Feuerwehr aus Wiesenacker sowie die Partner-Feuerwehr aus Grein in Oberösterreich. Außerdem freut man sich auf die Freunde aus der Stadt Olten in der Schweiz. Mit im Zug dabei sind acht Musikkapellen, die 28 Festdamen der Jubelwehr und gleich drei Schirmherren: Bürgermeister Bernhard Kraus, Landrat Willibald Gailler und Staatssekretär Albert Füracker.

Im Verlaufe des Jubiläumsjahrs hat die Feuerwehr viele verschiedene Veranstaltungen geplant. Bereits am Samstag, 11. Februar, steigt um 20 Uhr der große Feuerwehrball im Jugendheim. Die Wehr und die Festdamen feiern mit ihren Gästen einen närrischen Abend zur fünften Jahreszeit.

Es spielen „D’Rebell’n“. Auch ist ein weiterer Auftritt der berühmt berüchtigten „Jung’ Velburger Feierwehrkapelln“ geplant. Die Gäste erwartet die Sangeskunst von zehn gestandenen Männern mit Pauken und Trompeten, mit tollen Liedern und einfallsreichen Texten.

Bei der Gewerbeschau am Sonntag, 12. März, werden die Festdamen Kaffee und Kuchen verkaufen. Ferner gibt es eine Fahrzeugausstellung und hier ist auch das Flugplatz-Löschfahrzeug der US-Armee aus Hohenfels dabei. Das hat die Bezeichnung „SHREK“, verfügt über einen Wassertank mit 12 000 Litern sowie einen Schaummitteltank mit 1500 Litern, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 125 Stundenkilometern, einen Dachwerfer mit einer Reichweite von 95 Metern, eine Motorleistung von 665 Pferdestärken und ein Gewicht von 33 Tonnen. Neben den Velburger Einsatzfahrzeugen gibt es außerdem auch die Fahrzeuge des Technischen Hilfswerks sowie weitere Fahrzeuge vom Roten Kreuz und der Polizei zu bestaunen.

Am Sonntag, 20. August, ist am Feuerwehrgerätehaus ein Jugendtag mit Hüpfburg, Firetrainer, Spielparcours, Rauchmelder-Infostand und einer Schauübung. Die Eröffnung der Brandschutzwoche am Velburger Stadtplatz ist am Sonntag, 10. September. Dazu gibt es eine moderierte Übung. Noch nicht terminiert ist eine Schauübung mit dem Militärhelikopter der US Armee.

WERNER STURM