Verborgene Unterwelt: Bierkeller unter dem Familiengrab

Ein Besuch an der letzte Ruhestätte der Lengenfelder Brauer - vor 44 Minuten

LENGENFELD - Früher wurde das Bier in eigens gebauten Bierkellern gelagert und gekühlt. Bereits 1407 gingen die ersten Bierkeller des Bräustüberls in Lengenfeld bei Velburg im Landkreis Neumarkt in Betrieb, die wir in unserer Serie "In der Unterwelt" vorstellen. Die Besonderheit: Teilweise liegen die Bierkeller unter einem Friedhof.

Melanie Kunze

