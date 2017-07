Vereine beteiligten sich an der 50. Friedenswallfahrt

NEUMARKT - Zum 50. Mal führte die Friedenswallfahrt am Sonntag durch Neumarkt. Am Umzug vom Münster zum Kriegerdenkmal im Eichelgarten beteiligten sich knapp 25 Soldaten-, Reservisten- und Kriegervereine aus Neumarkt und Umgebung sowie sogar aus der österreichischen Partnerstadt Mistelbach.

Zu fröhlicher Marschmusik zogen die Vereine durch die Markstraße. Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



Ein langer Zug aus Menschen in Uniformen, die etliche große und edle Fahnen mit sich führten, zog sich am Sonntagmorgen zum Kriegerdenkmal im Eichelgarten an der Regensburger Straße.

Zvor hatte es einen Gottesdienst mit Stadtpfarrer Norbert Winner in Sankt Johannes gegeben. Am Kriegerdenkmal angekommen, sprachen Oberbürgermeister Thomas Thumann und Landrat Willibald Gailler als Schirmherren ein paar Grußworte.

Nachdem Christian Emmerling, der Vorsitzende des Kreisverbandes Neumarkt des Bayerischen Soldatenbundes 1874, noch an die gefallenen Soldaten in den beiden Weltkriegen, die Vertriebenen und alle anderen, die unter dem Krieg leiden mussten, erinnert hatte und dabei auch die Kameraden einschloss, die derzeit bei der Bundeswehr tätig sind, legten Thumann, Gailler und der Bundestagsabgeordnete Alois Karl einen Kranz am Denkmal nieder.

