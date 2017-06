Vereine ermöglichen Kauf von acht Defis für Berngau

In Berngau fand ein Festabend zum Ende der Crowdfunding-Aktion statt - vor 23 Minuten

BERNGAU - Mit einem Festabend endete die Crowdfunding-Aktion der Vereine in Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank für den Ankauf von lebensrettenden Defibrillatoren.

In Berngau selbst und in den gemeindlichen Ortsteilen stehen künftig elf Defibrillatoren für aktive Lebensrettung zur Verfügung. © Foto: Anne Schöll



Drei Geräte gab es bereits in der Gemeinde, nämlich am FSV-Sportheim, in der Raiffeisenbankfiliale "Am Plan" und am Feuerwehrhaus in Röckersbühl. Weitere acht werden nun an den Standorten Schule Berngau, Transformatorhaus "Am Eberhard", Feuerwehrhaus Berngau, Firma Ralmont, Kirche Mittelricht, Dorfhalle Wolfsricht und Kapelle Tyrolsberg zur Verfügung stehen. Ein zusätzliches, mobiles Gerät befindet sich im Berngauer Feuerwehrhaus und wird zu den jeweiligen Einsätzen mitgenommen.

Wie bereits berichtet, hat die Freiwillige Feuerwehr Berngau um Vorsitzenden Daniel Eyermann diese Aktion gestartet, sich dafür mit den Berngauer Vereinen, insbesondere der CAJ und dem Kirwaverein zusammengetan.

Über die Crowdfunding-Plattform der Raiffeisenbank haben sie ein Konto eröffnet, auf das Spenden überwiesen und eingezahlt werden konnten. Das eingestellte Projekt wurde durch die Bank mitgefördert: Für jeden Unterstützer, der mindestens zehn Euro oder mehr überwiesen hat, legte die Bank zehn Euro drauf. Ziel war es, eine Summe von etwa 6000 Euro zu erwirtschaften, um drei weitere AED-Geräte ankaufen zu können.

Die Überraschung war nach drei Monaten Projektlaufzeit perfekt: Über 14 600 Euro, inklusive dem Anteil der Raiffeisenbank in Höhe von 4365 Euro, sind zusammengekommen, die nun den Ankauf von acht Geräten ermöglicht haben. Insgesamt sind 434 Unterstützer registriert worden.

Beim Festabend, durch den Gerhard Grad als Moderator geführt hat, betonte Bürgermeister Wolfgang Wild: "Das Projekt ist eine tolle Bereicherung für die Gemeinde. Jetzt ist für den Notfall vorgesorgt." Und es habe noch Geld zurückgelegt werden können, um die künftige Wartung der Geräte zu finanzieren.

Er bedankte sich bei allen, die sich für diese gute Sache engagiert und sich mit Spenden daran beteiligt haben. Daniel Eyermann erinnerte sich: "Das Projekt ist ziemlich schnell ins Laufen gekommen." Er bedankte sich beim "Defi-Team": "Ohne euch wäre das nicht gegangen."

Ein Vorzeigeprojekt

Für alle, die sich näher informieren wollen, um im Ernstfall ohne Scheu zupacken zu können: Berufsfeuerwehrmann Christian Schmalzl wird im Feuerwehrhaus Berngau eine Schulung für den Umgang mit dem Gerät abhalten. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Ein Raiffeisenbankvertreter erklärte, es sei ein Vorzeigeprojekt der Bank und das größte, das bislang über diese Crowdfunding-Spendenplattform "Viele schaffen mehr" abgewickelt worden ist. Er wies darauf hin, dass weitere Initiativen möglich sind, denn die Plattform kann noch bis 2018 genutzt werden. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Berngauer Instrumentalisten Sybille und Tom.

ANNE SCHÖLL