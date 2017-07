Verfolgungsjagd durch die Straßen von Neumarkt

NEUMARKT - Ein 22-jähriger Autofahrer hat sich in der Nacht zum Sonntag eine wilde Verfolgungsjagd mit einer Polizeistreife durch die Straßen von Neumarkt geliefert. Selbst ein platter Reifen stoppte den Raser nicht.

Um 2.20 Uhr fiel der junge Mann mit seinem Audi 80 einer Polizeistreife an der Kreuzung Freystädter-/Dreichlingerstraße auf. wo er mit überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen abbog.

Bei der Nachfahrt mit Anhaltesignalgeber, Blaulicht und Martinshorn gab der Audi-Fahrer Gas und fuhr mit Karacho die Dreichlingerstraße stadtauswärts. Über die Siemensstraße, Ingolstädter Straße und Ringstraße kam er an die Kreuzung zum Kurt-Romstöck-Ring, die er bei Rotlicht passierte. Ein Fahrzeug, das sich auf dem Kurt-Romstöck-Ring näherte, konnte gerade noch bremsen und somit einen Zusammenstoß vermeiden.

Der Beschuldigte setzte seine Fahrt fort und fuhr an der Verkehrsinsel in der St.-Florian-Straße links, also auf der Gegenfahrbahn vorbei. Dabei kam dadurch ins Schleudern. Er machte eine 180-Grad-Drehung nach rechts, wobei der linke hintere Reifen am rechten Bordstein beschädigt wurde.

Nachdem die Polizeistreife ausgestiegen war, fuhr der Beschuldigte mit dem platten Reifen am Fahrzeug weiter entlang der Woffenbacher Straße und anschließend nach links in die Nürnberger Straße. Mit einer weiteren Polizeistreife konnte der Beschuldigte am Kreisverkehr Richtung Postbauer-Heng gestellt werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise der Nachfahrt um 2.20 Uhr durch Neumarkt betreffend, insbesondere des Fahrzeugführers, der bei Grünlicht auf dem Kurt-Romstöck-Ring abbremsen musste. Bei dem 22-jährigen Beschuldigten wurde außerdem noch ein Einhandmesser vorgefunden. Anzeige wegen Verstoßes nach dem Waffengesetz wurde erstattet.

