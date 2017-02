Verführerischer Audi: Gelegenheit macht Autodiebe

THALMASSING/REGENSBURG - Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Thalmassing (bei Regensburg) gelangte ein Dieb unter anderem an die Fahrzeugschlüssel eines Audi Q7 im Wert von 60.000 Euro.

In Regensburg werden derzeit reihenweise geparkte Autos aufgebrochen. © Fotolia



Die Tatzeit liegt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 21/22. Februar. Der Täter drang in der Zeit zwischen 1 und 6 Uhr gewaltsam über einen Wintergarten in das Haus ein und entwendete verschiedene Wertgegenstände.

Dabei fielen dem Einbrecher auch die Fahrzeugschlüssel eines Audi in die Hände, der nun ebenfalls verschwunden ist. An einer aufgebrochenen Türe entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere Anwohner, welche den Einbruch bemerkt oder die Wegfahrt des Audi Q7 gesehen haben, sich dringend mit der Polizei unter der Telefonnummer (0941) 506-2888 in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die in der Nacht in Thalmassing gesehen wurden, können wichtige Bausteine bei der polizeilichen Aufklärungsarbeit darstellen.

Indessen stieg in Regensburg erneut die Zahl der Autobesitzer, die bei der Polizei Strafanzeigen wegen eingeschlagener Scheiben und entwendeter Gegenstände erstatteten.

Drei Geldbörsen, zwei Taschen und elektronische Geräte erbeuteten bislang unbekannte Autoaufbrecher aus fünf gewaltsam geöffneten Fahrzeugen, die quer durch die Stadt geparkt waren. Da in einem Fall hochwertige Elektrogeräte fehlen, machten der oder die Diebe Beute im Gesamtwert von annähernd 3000 Euro. Die Sachschäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf 3500 Euro.

Die Tatzeiten liegen schwerpunktmäßig in den Abend- und Nachtstunden von Dienstag auf Mittwoch. Betroffen waren verschiedene Fahrzeuge, die in der Blumenstraße, Dr.-Gessler-Straße, Kaulbachweg und der Theodor-Storm-Straße geparkt waren.



