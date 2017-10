Verkaufsoffener Sonntag: Skibasar und tolle Aktionen

NEUMARKT - Der nächste verkaufsoffene Sonntag in Neumarkt ist am 12. November. Beim diesjährigen Martinijahrmarkt-Sonntag ist über die ganze Stadt verteilt einiges geboten.

Der verkaufsoffene Sonntag steht bevor. Foto: Edgar Pfrogner



"aktives Neumarkt" veranstaltet zusammen mit der Ski- und Snowboardschule Neumarkt wieder den großen Winterbasar auf dem Rathausplatz. Zwischen 13 und 17 Uhr können die Besucher sich preiswert für kommende Ski- und Wintersporttage eindecken.

Am Sonntagvormittag können Verkäufer ihre gebrauchten Waren zwischen 10.30 und 13 Uhr zum Rathausplatz bringen. Sie werden gesichtet, nach Größe sortiert und bewertet. 25 Prozent des Verkaufswertes kommen der Ski- und Snowboardschule Neumarkt zu Gute, den Rest erhält der Eigentümer der Ware.

Viele Angebote

Neben dem Ski-Basar erwartet die Besucher des verkaufsoffenen Sonntages wieder ein abwechslungsreiches Programm aus Gastronomie, Musik und vielfältigen Angeboten in den Geschäften. Im Neuen Markt hat die Gastronomie bereits ab zwölf Uhr geöffnet. Alle weiteren Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem stellen wieder einige Handwerker ihre Kunstwerke in der Ladenstraße aus. Für die kleinen Gäste bietet der Glasstadl Kriegiesch Glasanhänger zum selber basteln an.

Parkplätze finden die Besucher am einfachsten, wenn sie dem Parkleitsystem folgen.

Weihnachtsgewinnspiel startet

Der verkaufsoffene Sonntag bildet auch in diesem Jahr wieder den Startschuss für das beliebte Weihnachts-Gewinnspiel NEUMopoly, bei dem man mit dem Einkauf oder dem Verzehr in Neumarkter Geschäften und Lokalen Preise im Gesamtwert von über 10 000 Euro abstauben kann.

Der erste volle NEUMopoly-Spielschein der am verkaufsoffenen Sonntag am Stand von "aktives Neumarkt" am Rathausplatz abgegeben wird erhält ein Monopoly-Spiel in der Sonderedition "Ich – einfach unverbesserlich".

