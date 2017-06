Vermisst: 66-Jähriger bei Kastl aufgegriffen

Senior aus Baden-Württemberg mit leerem Tank liegengeblieben - vor 1 Stunde

KASTL - Mit leerem Tank ist eine in Baden-Württemberg vermisst gemeldeter 66-Jähriger nachts in Kastl gestrandet. Ein Fall für die Polizei.

Symbolbild. © www.colourbox.com



Weil ihm auf der Bundesstraße 299 das Benzin ausging, ist der Mann am Mittwoch gegen zwei Uhr mit seinem Auto in Kastl liegengeblieben. Ein hilfsbereiter Autofahrer fuhr daraufhin zur nächsten Tankstelle und besorgte einen Kanister mit Benzin. Als er zurückkam, war der gestrandete VW-Fahrer gerade im Begriff, zu Fuß wegzugehen. Davon wollte er sich trotz der angebotenen Hilfe nicht abbringen lassen.

Dem Helfer kam das Verhalten komisch vor und er informierte deshalb die Polizeiinspektion. Anhand des mitgeteilten Kennzeichens war schnell klar, dass es sich bei dem Fahrer um einen seit Dienstag in Baden- Württemberg vermisst gemeldeten 66-Jährigen handelt. Eine Polizeistreife konnte ihn auf dem Weg in Richtung Giggelsberg in Gewahrsam nehmen und brachte ihn zur Dienststelle.

Über die für seinen Wohnsitz zuständige Polizeiinspektion wurde seine Ehefrau verständigt, welche ihren Mann bereits gegen 6 Uhr auf der Wache abholte. Mit dem VW ihres Gatten fuhr eine Begleitperson zurück. Über die genauen Gründe, weshalb sich der 66jährige von zu Hause abgesetzt hatte, liegen nach Polizeiangaben keine näheren Informationen vor.

