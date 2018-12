Vermisste aus Amberg ist wohlauf

Passant wurde auf die 80-Jährige aus Amberg aufmerksam - vor 1 Stunde

AMBERG - Nach einer Mitteilung von besorgten Angehörigen leitete die Polizeiinspektion Amberg Suchmaßnahmen nach einer 80-jährigen Seniorin aus Amberg ein. Die Frau konnte nach einer Mitteilung eines aufmerksamen Passanten in Sachsen in Gewahrsam genommen werden. Die Gesuchte ist wohlauf.

Die Polizeiinspektion Amberg leitete nach der Vermisstenmeldung umfangreiche Suchmaßnahmen nach der 80-jährigen Seniorin ein, da zu vermuten war, dass die Frau Orientierungsprobleme hat. Da auch Erkenntnisse vorlagen, die einen Aufenthalt der Frau in der Tschechischen Republik vermuten ließen, wurden die Polizeidienststellen des Nachbarlandes über das Gemeinsame Zentrum in Schwandorf mit eingebunden.

In den späten Nachmittagsstunden erreicht die Amberger Polizei eine Mitteilung aus Sachsen, dass die Frau von Kollegen der Inspektion Mittweida in Gewahrsam genommen werden konnte. Ein aufmerksamer Passant hatte die Frau bemerkt und die Polizei verständigt. Die Seniorin ist wohlauf und wird baldmöglichst von ihren Angehörigen abgeholt.



Die Polizei bedankt sich bei allen, die an der Suche nach der Vermissten mitgewirkt haben.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.