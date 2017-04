Vermisste Malina ist ein Fall für Aktenzeichen XY

REGENSBURG - Die Fernsehsendung Aktenzeichen XY berichtet am Mittwoch über die verschwundene Regensburger Studentin Malina. Die Kripo erhofft sich dadurch weitere Hinweise zur Aufklärung.

Von der vermissten Studentin Malina K. fehlt weiterhin jede Spur: Nun soll eine TV-Sendung sachdienliche Hinweise bringen. © dpa



Die 20-jährige Studentin ist seit den frühen Morgenstunden des 19. März spurlos verschwunden. Die tiefgreifenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg als auch Suchmaßnahmen brachten noch nicht den entscheidenden Hinweis zur Aufklärung des Falles.





Die Kripo Regensburg und die Redaktion von Aktenzeichen XY haben in den vergangenen Tagen einen Beitrag für die Sendereihe vorbereitet, der am Mittwoch, 5. April, um 20.15 Uhr im Zweiten Deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird. Der zuständige Kripo-Ermittler wird im Studio sein und bereits während der Sendung Hinweise entgegen nehmen.



Die Ermittler erhoffen sich von den Zuschauern weitere, bislang noch nicht bekannte sachdienliche Hinweise zu Aufklärung des Falles. Die Kripo tappt weiter im Dunklen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand kann nicht gesagt werden. inwieweit Malina Opfer eines Verbrechens, eines Unglücksfalles oder eines sonstigen Geschehens geworden ist. "Mit den bisherigen Ermittlungen ergaben sich zudem keine Beweise dafür, die die Annahme eines bestimmten Geschehens in dem Vermisstenfall zulassen würden", heißt es aus dem Polizeipräsidium in Regensburg. Der Vater der jungen Frau hat eine hohe Belohnung für Hinweise ausgelobt.





Nach wie vor bitten die Ermittler um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 0941/506-2888.

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail