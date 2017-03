Vermisste Malina: Kripo befragt Anwohner

Polizei intensiviert die Ermittlungen auch im Stadtgebiet - vor 45 Minuten

REGENSBURG - Die Kripo Regensburg hat ihre Ermittlungen im Vermisstenfall von Malina Klaar weiterhin intensiv fortgeführt. Weniger öffentlichkeitswirksam ging sie heute im Stadtgebiet Regensburg gezielt auf die Suche nach neuen Hinweisen aus der Bevölkerung.

Vermisste Malina Klaar © privat



Die 20-jährige Studentin ist seit den frühen Morgenstunden des 19. März spurlos verschwunden. Die tiefgreifenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg brachten noch nicht den entscheidenden Hinweis zur Aufklärung.

Inwieweit Malina Opfer eines Verbrechens oder eines Unglücksfalles geworden ist, kann nach dem aktuellen Ermittlungsstand nicht gesagt werden, heißt es von Seiten der Polizei. Es gibt derzeit keine Beweise, die die Annahme eines bestimmten Geschehens zulassen würden.

Die Kripo Regensburg veranlasste gestern Abend einen Hubschrauberflug über der Donau, mit dem erneut der weitere Bereich um die Auffindestelle des Mobiltelefons von Malina abgesucht wurde. Die Crew des Hubschraubers nahm hierzu den Flusslauf der Donau im Stadtgebiet Regensburg bis hin zur Staustufe Geisling näher in den Focus. Eine entscheidende Beobachtung machte die Hubschrauberbesatzung dabei nicht. Die Suchmaßnahmen aus der Luft werden in den nächsten Tagen lageangepasst fortgesetzt, zumal sich der Wasserpegel aufgrund der derzeitigen Witterungslage permanent ändert.

Die Wasserschutzpolizei setzt künftig zudem mit einem kleineren Boot Polizeikräfte ein, um die jeweiligen Suchmaßnahmen auch wasserseitig zu unterstützen. Hierbei können die Spezialisten auf dem Wasser auf ihre Erfahrungen zur Tiefe und Beschaffenheit des Flussbettes setzen.

Am Dienstag führten Polizeibeamte im Auftrag der Kripo Regensburg im Bereich des mutmaßlichen Weges, den Malina am vorletzten Sonntag gegen 5 Uhr früh angetreten hatte, ein aktives Ansprechen von Zeugen und Bewohnern durch. Die Ermittler erhofften sich so bislang noch nicht bekannte Erkenntnisse und Beobachtungen von Frühaufstehern oder Nachtschwärmern, aus denen sich weitere Ermittlungsansätze ergeben könnten.

Die Fernsehsendung Aktenzeichen XY strahlt demnächst den Vermisstenfall um die 20-jährige Studentin aus. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

Nach wie vor erbitten die Ermittler der Kripo Regensburg um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere sollen sich Zeugen melden, die am Sonntag, 19. März, nach Mitternacht in der Alten Mälze Kontakt zu Malina hatten. Telefon: (0941)5062888.

Aktualisiert um 14.56 Uhr

nn