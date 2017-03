Vermisste Malina: Kripo sucht weiter

REGENSBURG - Die Suchmaßnahmen der Kripo Regensburg nach der seit über einer Woche vermissten Studentin Malina dauern an. Laut Polizei werden sie "ermittlungsspezifisch sowie lageangepasst fortgeführt". Der entscheidende Durchbruch blieb den Ermittlern allerdings bisher verwehrt.

Die Sachbearbeiter der Kripo Regensburg bewerteten am Montag die Ergebnisse ihrer bisherigen Ermittlungen und der großflächig angelegten Suchmaßnahmen. Dabei kamen Ende vergangener Woche und am Wochenende neben einer Vielzahl an Polizeieinsatzkräften geschlossener Einheiten, Fährtenhunden, Leichenspürhunden, Polizeihubschrauber und Polizeitaucher zum Einsatz.

Mit den Suchmaßnahmen überprüfte die Kripo Regensburg den mutmaßlichen Weg der 20-jährigen Malina, den sie seit Verlassen der Gastwirtschaft in der Galgenbergstraße am Sonntag in den frühen Morgenstunden zurückgelegt haben dürfte. Die polizeilichen Maßnahmen sowie die Überprüfung der bislang vielen Hinweise, die bei der Kripo eingingen, erbrachten allerdings bis dato nicht die entscheidende Spur, die zur vermissten Studentin führt.

Man bearbeite alle Hinweise, auch länderübergreifend, akribisch und mit Nachdruck, betont die Kripo Regensburg. Ergebnisse zu einzelnen Hinweisen gebe sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt, weil für die Ermittler derzeit immer noch unklar sei, ob die Studentin einem Verbrechen, einem Unfall- oder sonstigen Geschehen zum Opfer gefallen ist. "Es ergeben sich anhand der bisherigen Ermittlungen keine klaren Anhaltspunkte, die eine bestimmte Einstufung des Falles zulassen würden." Großflächig angelegte Suchmaßnahmen unter dem Einsatz von Spezialkräften wurden am Montag nicht durchgeführt.

