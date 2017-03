Vermisster aus Beilngries tot in Waldstück gefunden

58-Jähriger wurde zuletzt am Montag in Berching gesehen - vor 31 Minuten

BERCHING - Seit Montag wurde ein Mann aus Beilngries vermisst. Erst entdeckten die Beamten das Auto des Mannes, danach gab es traurige Gewissheit: Der 58-Jährige ist tot.

Polizei © dpa



Polizei Foto: dpa



Er wurde am Montag zuletzt gesehen, als er mit seinem Auto vom Parkplatz des Hallenbades in Berching wegfuhr. Er sollte gegen 11 Uhr wieder zu Hause ankommen. Nachdem er bis in die Nachmittagsstunden nicht erschien und auch telefonisch nicht erreichbar war, wurde er von seinem Sohn als vermisst gemeldet.

Eine am Montag in den Nachmittagsstunden durchgeführte Absuche der Umgebung von Berching und Beilngries, durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Beilngries und Neumarkt, mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, führte nicht zum Auffinden des Vermissten.

Aktualisierung um 17.40 Uhr:

Heute Nachmittag gegen 15.15 Uhr wurde der seit Montag vermisste 58-jährige Beilngrieser in einem Waldstück bei Paulushofen durch Beamte der Polizeiinspektion Beilngries tot aufgefunden. Zuvor war das Fahrzeug des Mannes in der Nähe des Auffindeortes entdeckt worden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise auf ein Fremd- oder Drittverschulden liegen nicht vor. Nach den Feststellungen der Kripo-Beamten deutet alles darauf hin, dass sich der Vermisste mit einer von ihm mitgeführten Schusswaffe selbst tötete.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn

Mail an die Redaktion