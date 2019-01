Vermisster bei Berching tot aufgefunden

Ein Spaziergänger entdeckte den leblosen Körper im Wald - vor 15 Minuten

BEILNGRIES/BERCHING - Am Montag ist ein lebloser Mann im Wald bei Berching gefunden worden. Bei diesem handelt es sich um einen Vermissten aus Beilngries. Nach den Ermittlungen der Kripo Regensburg gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Gegen 17 Uhr ging am Montag die Meldung ein, dass ein Spaziergänger in einem Waldstück nahe dem Berchinger Ortsteil Jettingsdorf einen leblosen Mann in einem Waldgebiet aufgefunden hat. Die Kriminalpolizei Regensburg hat ermittelt, dass es sich dabei um einen gesuchten 27-jährigen Mann aus Beilngries handelt, der seit Mittwoch vermisst wurde.

Die Polizei hatte nach dem Mann intensive gesucht, dabei auch die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. Bei den kriminalpolizeilichen Ermittlungen ist der Mann gestorben, ohne dass jemand anderes daran beteiligt war.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn