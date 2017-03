Vermisster wurde zuletzt in Berching gesehen

Uwe Wesemeyer aus Paulushofen ist seit Montag verschwunden - Schusswaffe dabei? - vor 1 Stunde

BERCHING - Seit Montag, 13. März, 10.15 Uhr, wird der 58-jährige Uwe Wesemeyer aus Beilngries-Paulushofen vermisst.

Uwe Wesemeyer wird vermisst. © Polizei Beilngries



Er wurde am Montag zuletzt gesehen, als er mit seinem grauen Opel-Vectra mit Stufenheck mit dem amtlichen Kennzeichen EI-WU 116 vom Parkplatz des Hallenbades in Berching wegfuhr. Er sollte gegen 11 Uhr wieder zuhause ankommen. Nachdem er bis in die Nachmittagsstunden nicht erschien und auch telefonisch nicht erreichbar war, wurde er von seinem Sohn als vermisst gemeldet.

Uwe Wesemeyer ist 1,89 Meter groß, schlank, er hat kurze graumelierte Haare und trägt einen grauen kurzgeschnittenen Vollbart. Er ist Brillenträger und kann sich aufgrund einer Gehbehinderung nur mit Gehhilfen oder einem Rollator zu Fuß fortbewegen.

Eine am Montag in den Nachmittagsstunden durchgeführte Absuche der Umgebung von Berching und Beilngries durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Beilngries und Neumarkt mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers führte bisher nicht zum Auffinden des Vermissten.

Uwe Wesemeyer führt vermutlich eine Schusswaffe mit sich, für die er als Angehöriger des Bundeswehr-Reservistenverbandes eine waffenrechtliche Erlaubnis hat.

Wer hat Herrn Wesemeyer und seinen Pkw seit Montag gesehen? Die Polizeiinspektion Beilngries bittet um Hinweise an die Telefonnummer (08461) 64030.

