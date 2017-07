Vernissage mit toller Aussicht vom Storchenturm

Kunstgilde Berching zeigt ihre Jahresausstellung bis zum 27. August

BERCHING - Im Storchenturm wurde durch Bürgermeister Ludwig Eisenreich und durch den Vorsitzenden der Kunstgilde, Peter Berger, eine Ausstellung eröffnet. Gezeigt werden 94 Werke von 13 Kunstschaffenden aus Berching und der Region.

Bei der Ausstellungseröffnung waren einige Künstler anwesend. © Foto: Karg



Die Ausstellung ist ab sofort bis einschließlich Sonntag, 27. August, samstags, sonntags und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Ein Highlight ist in der zweiten Etage zu bewundern. In den vergangenen zwei Jahren hat die Diözese Eichstätt ein ganz besonderes Kunstprojekt ins Leben gerufen, an dem sich weit über 100 Künstler jeglicher Art aus der Diözese beteiligten. "Das Evangelium nach Markus" war das Thema. Zu einzelnen Textpassagen konnten die Künstler ihre bildnerische Umsetzung dagegensetzen.

Vier Künstler, Helga Rubel aus Greding, Marianne Weber aus Neumarkt-Woffenbach, Roland Schickel aus Berching-Sollngriesbach und Herbert Franke aus Berching, sind mit ihren Arbeiten in dem entstandenen Buch vertreten. Die Originale der Gemälde sind zusammen mit dem Buch im Turm ausgestellt.

Vor der Eröffnung der Vernissage, der Vorstellung der Künstler und einem kurzen Abriss über deren Werke sowie einem Rundgang sprach Bürgermeister Ludwig Eisenreich ein Grußwort. Er meinte, dass die jährliche Ausstellung der Kunstgilde einen festen Bestandteil im Berchinger Kalender darstelle und dass der Turm als Ausstellungsort eine Besonderheit sei. Die Gäste könnten nicht nur die Kunstwerke genießen, sondern auch ganz oben, in der vierten Etage angekommen, einen herrlichen Ausblick auf die Silhouette der historischen Altstadt mit den 14 Türmen und der nahezu vollständig erhaltenen Ringmauer, erbaut im 15. Jahrhundert.

Folgende Künstler haben ausgestellt: Ludwig Bogner, Ittelhofen, Marianne Weber, Neumarkt-Woffenbach, Marion Zitzmann-Franke, Berching, Stilla Herrler, Schweigersdorf, Roland Schickel, Sollngriesbach, Carola Schneider, Mühlhausen, Anita Gärtner, Neumarkt-Pölling, Markus Blank, Berching, Helga Göhring, Pollanten, Ruth Leitenmaier, Hermannsberg, Herbert Franke, Berching, Peter Berger, Berching, und Helga Rubel, Greding (im nahe Chinesenturm).

ANTON KARG