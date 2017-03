Verwirrter zündelt an Benzinpreistafel

Berg: Mann lief stundenlang über die Straße — Steine bereit gelegt - vor 1 Stunde

BERG - Am Donnerstag zwischen 10.30 und 13.15 Uhr ist ein 51-jähriger Mann in Berg zwischen einer Tankstelle und einem Verbrauchermarkt ständig hin- und hergelaufen. Einige Autofahrer mussten in die Eisen steigen, um ihn nicht zu überfahren.

Der Mann versuchte außerdem, mit einem Feuerzeug das Anzeigeschild aus Metall der Treibstoffpreise anzuzünden. An dem Schild entstand kein Schaden. Es bestand auch keine Brandgefahr für die Tankstelle.

Der Beschuldigte legte sich bei Eintreffen der Polizeibeamten im Hinterhof des Verbrauchermarktes hin und faustgroße Steine neben sich bereit. Auch lagen diverse Bier- und Schnapsflaschen um ihn herum.

Der 51-Jährige reagierte auf Ansprache der Beamten nicht und griff immer wieder nach den Steinen. Schließlich wurde er festgenommen. Laut Polizei wurder er wegen der psychischen Auffälligkeit sowie der möglichen "Fremd- und Eigengefährdung" in ein Bezirksklinikum eingewiesen.

Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Beschuldigten gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der PI Neumarkt, Telefon (09181) 4885-0, zu melden.

