Viele Biker unterschätzen Gefahr

Polizei blitzte und informierte — Unfallursache ist oft zu hohes Tempo - vor 1 Stunde

Nach einem leichten Abwärtstrend in den Jahren 2013/2014 wurde im Jahr 2015 im Landkreis Neumarkt wieder ein deutlicher Anstieg der Motorradunfälle verzeichnet. 2016 setzte sich diese Entwicklung nochmals fort. Grund genug für die Polizeiinspektionen Parsberg und Neumarkt Fahrer von motorisierten Zweirädern im Rahmen eines Präventionstages bei Breitenbrunn zum Thema Motorradsicherheit zu informieren. BREITENBRUNN —Im Jahr 2016 wurden im Landkreis 75 Unfälle mit Beteiligung von Motorrädern registriert. Dabei wurden 71 Kradfahrer und Mitfahrer verletzt, vier Menschen starben. Eine Hauptursache bei den Verkehrsunfällen, die durch die Führer motorisierter Zweiräder verursacht wurden, war auch 2016 wieder überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit.

Ein Motorradfahrer im durchaus positiven Gespräch mit Bürgermeister Johann Lanzhammer (v.l.), Landrat Willibald Gailler sowie mit den Polizeibeamten Wolfgang Eichenseer, Michael Danninger und Peter Gotteswinter beim jüngsten Aktionstag. © Foto: Werner Sturm



Ein Motorradfahrer im durchaus positiven Gespräch mit Bürgermeister Johann Lanzhammer (v.l.), Landrat Willibald Gailler sowie mit den Polizeibeamten Wolfgang Eichenseer, Michael Danninger und Peter Gotteswinter beim jüngsten Aktionstag. Foto: Foto: Werner Sturm



Die Informationsveranstaltung der Polizeiinspektionen war verbunden mit einer Radarmessung. Der Kontrollort war ganz gezielt ausgewählt worden. Die Staatsstraße 2234 verläuft nämlich nahezu kerzengerade von Parsberg bis zu dem Parkplatz oberhalb von Breitenbrunn.

Bilderstrecke zum Thema Unfallserie an der Weißmarter An der Weißmarter ist es zwei schweren Unfällen gekommen, bei denen Motorradfahrer verunglückten.



Trotz regelmäßiger Geschwindigkeitskontrollen verleitet dies die Verkehrsteilnehmer, egal ob Krad- oder Autofahrer, anscheinend dazu, das Gaspedal weiter durchzudrücken, als es erlaubt ist. Bei der Zufahrt zum Gewerbegebiet Breitenegg mündet die Staatsstraße in eine serpentinenartige Gefällsstrecke nach Breitenbrunn – mit ihren Kurven verlockend und lebensgefährlich zugleich für die Biker. Viele Marterl, Holzkreuze und Grablichter am Straßenrand erinnern an zahlreiche tödliche Motorradunfälle.

Dienststellenleiter Peter Gotteswinter von der Polizeiinspektion Parsberg und sein Vertreter Wolfgang Eichenseer waren mit einem Einsatztrupp vor Ort. Der Chef der Neumarkter Polizeiinspektion Michael Danninger gesellte sich dazu. Und auch Landrat Willibald Gailler (CSU) und der Breitenbrunner Bürgermeister Johann Lanzhammer (FW) suchten die Gelegenheit, mit Zweiradfahrern ins Gespräch zu kommen. Ziel war es, die Führer motorisierter Zweiräder für die Gefahren des Straßenverkehrs allgemein und die besondere Gefährdung motorisierter Zweiräder zu sensibilisieren.

Bilderstrecke zum Thema Paradies für Biker: Die Motorradmesse in Neumarkt Was wünscht sich ein echter Biker? Natürlich ohne Ende heiße Öfen. Und die gab es auf der Motorradmesse in Neumarkt am Samstag. Über klassiche Harleys bis hin zu schlichten Rollern war in der großen Jurahalle alles vertreten, was das Biker-Herz höher schlagen lässt.



Unter dem Motto "Eure Sicherheit liegt uns am Herzen" machten die erfahrenen Polizeibeamten mit herzförmigen Flyern darauf aufmerksam, dass bei zwei Drittel aller Unfälle mit getöteten Motorradfahrern, der Biker selbst der Verursacher ist.

Herzförmige Flyer

Sie wiesen auf die Vorteile eines Fahrsicherheitstrainings hin, unterstrichen, dass Signalfarben an Kleidung und Helm die Wahrnehmbarkeit der Motorradfahrer für andere Verkehrsteilnehmer erhöht oder überprüften angehaltene Motorräder und Gespanne genau auf ihre Verkehrstüchtigkeit.

Falsches Tempo ist laut Aussage der Polizeikräfte immer noch die häufigste Ursache für einen Sturz. Der erste gestoppte Motorradfahrer war denn auch gleich zu schnell unterwegs, aber noch in einem Bereich für den ein Verwarnungsgeld ausreichend ist. 30 Euro war der Biker los, aber er zeigte sich im Gespräch mit den Polizeibeamten, dem Landrat und dem Bürgermeister sehr einsichtig.

"Wenn alle so reagieren würden, dann wäre das gut", sagte Peter Gotteswinter. Landrat Gailler und Bürgermeister Lanzhammer zeigten in den Gesprächen Verständnis für die Reize des Motorradfahrens, brachten aber klar zum Ausdruck, dass man sich an die Vorschriften beziehungsweise die geltenden Geschwindigkeitsregeln halten sollte.

Während kurz danach ein Motorrad-Gespann aus Franken eher gemütlich und im Rahmen fahrend sowie ein die Geschwindigkeitsbegrenzung beachtender Breitenbrunner Marktrat mit seinem Motorrad zur Kontrollstelle kamen, erwischte es zwei Autofahrer. Einer davon musste 20 Euro berappen, der andere war so schnell unterwegs, dass er mit einer Anzeige rechnen muss.

WERNER STURM