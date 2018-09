Viele Freundschaften sind entstanden

DEINING - Mit einem Festakt in der Labertalhalle wurde zweimal gefeiert: zum einen der 15. Geburtstag der Partnerschaft zwischen der Gemeinde Deining und der Stadtgemeinde Eggenburg in Niederösterreich und das 40-jährige Bestehen der Großgemeinde Deining.

Der Eggenburger Bürgermeister Georg Gilli (2.v.r.) überreichte seinem Deininger Amtskollegen Alois Scherer (r.) als Gastgeschenk ein Bild und ehrte Deininger Bürger, die sich um die Partnerschaft Verdient gemacht haben. © Foto: Werner Sturm



Im Jahr 2003 haben die Vertreter der Gemeinde Deining und der Stadtgemeinde Eggenburg die Partnerschaft ihrer beiden Kommunen beschlossen. Die entsprechende Urkunde wurde am 17. Mai in Deining und am 18. Oktober in Eggenburg von den Bürgermeistern Alois Scherer und Willibald Jordan feierlich unterzeichnet. Rund 90 österreichische Gäste hatten jetzt, teils mit dem Bus, teils mit privaten PKW, die circa 460 Kilometer lange Strecke der Freundschaft zurückgelegt, um zusammen mit ihren Freunden das Jubiläum, aber auch das 40-jährige Bestehen der Großgemeinde Deining, zu feiern.

Harald Veigl vom Fotoclub Eggenburg, die Bürgermeister Georg Gilli, Alois Scherer und Willibald Jordan bei der Eröffung der Foto-Ausstellung in Deining. © F.: nas



Am Freitagabend war die vollbesetzte Labertalhalle festlich geschmückt. Das Trio Bauernseufzer und die Musikerinnen und Musiker des privilegierten und uniformierten Bürgerkorps Eggenburg unter der Leitung von Kapellmeister Stefan Pfaunz umrahmten den Festakt musikalisch. Die Bayernhymne und die österreichische Bundeshymne erklangen.

Männer und Frauen vom Schützenverein St. Hubertus servierten Spanferkel-Rollbraten, Gemüselasagne und Panna Cotta, zubereitet von der Küche des Caritas-Seniorenheims St. Anna. Bayerisches Bier, österreichischer Wein und alkoholfreie Getränke mundeten vorzüglich. Bilder flimmerten über eine große Leinwand und berichteten von 15 Jahren Partnerschaft und 40 Jahren Großgemeinde.

Bürgermeister Scherer, sein Eggenburger Amtskollege Georg Gilli und Harald Veigl, der Vorsitzende des Fotoclubs Eggenburg, eröffneten eine Ausstellung. Auf 46 Bildern, aufgenommen von 25 Fotografen, waren schöne Ecken und Winkel der niederösterreichischen Kommune zu sehen.

Scherer ließ die Entstehungsgeschichte der Partnerschaft Revue passieren und stellte fest: "Wenn es diese Partnerschaft nicht gäbe, dann müsste man sie sofort machen." Stolz war der Rathauschef darauf, dass die Partnerschaft mit Leben erfüllt ist, von regelmäßigen gegenseitigen Besuchen gekennzeichnet und dass in ihrem Rahmen viele persönliche Freundschaften entstanden sind.

Bürgermeister Gilli stieß ins selbe Horn: "Es gibt so viele Kontakte und Freundschaften, die diese Partnerschaft so wertvoll machen." Er sei stolz darauf, eine Partnergemeinde zu haben, die so eine großartige Entwicklung genommen habe. "Wir kommen immer gerne hierher", so Gilli. Er hatte Urkunden und Wein mitgebracht für fünf Deininger, die sich um die Beziehungen verdient gemacht haben und bereits 45 Mal in Eggenburg zu Besuch waren: Michael und Margot Seitz, Christine und Markus Wienziers und Heinz Volber.

Partnerschafts-Referent Helmut Meier fasste die 15 Jahre zusammen: "Eine richtig gute Partnerschaft wird es, wenn Freundschaften entstehen. So ist es zwischen Eggenburg und Deining."

Zur Partnerschaft gratulierten auch Landrat Willibald Gailler, MdB Alois Karl sowie Finanz- und Heimatminister Albert Füracker. Der hatte gleich den Beifall auf seiner Seite als er den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky zitierte: "Bayern ist nicht mehr Österreich, aber noch lange nicht Deutschland." So unterstrich er die engen Beziehungen zueinander: "Österreich und Bayern stehen sich nahe, und deswegen freue ich mich sehr über diese Partnerschaft." Der zweite Teil der Partnerschaftsfeier steigt in der zweiten Oktoberhälfte in Eggenburg.

Am 1. Januar 1976 wurde die bis dahin selbständige Gemeinde Oberbuchfeld nach Deining eingegliedert. Im Juli 1976 kam Kleinalfalterbach hinzu. Döllwang, Großalfalterbach, Leutenbach, Mittersthal, Unterbuchfeld und Waltersberg folgten im Mai 1978. Bürgermeister Scherer dazu: "Wir dürfen stolz darauf sein, was wir gemeinsam in den letzten 40 Jahren auf den Weg hin zu einer prosperierenden Gemeinde erreicht haben."

Es habe viel Fingerspitzengefühl gebraucht, um die neun Gemeinden zusammenzuschweißen, sagte der Bürgermeister und würdigte hier die Verdienste von Altbürgermeister und Ehrenbürger Franz-Xaver Oettl. Gailler bedankte sich bei Scherer und Oettl dafür, dass sie die Gemeinde Deining so dynamisch fort- und weiterentwickelt haben. Heute sei Deining eine Leuchtturm-Gemeinde im Landkreis Neumarkt. Füracker bezeichnete Deining als eine Anpackergemeinde und Erfolgskommune. Abschließend lud Bürgermeister Scherer zum Eintrag in das Goldene Buch ein.

