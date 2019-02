Viele gute Nachrichten aus der Gemeinde Berg

Sport- und Kulturzentrum bald fertig — Kulturplatz geplant — Neues Gesundheitszentrum — Beste Finanzlage

BERG - Aus dem Berger Rathaus kommen derzeit erfreuliche Nachrichten: Das 13-Millionen-Projekt "Sport- und Kulturzentrum" an der Schulstraße wird bald fertiggestellt sein.

Ab 15. Februar wird im neuen Berger Hallenbad geschwommen. Die Mehrzweckhalle im Sportzentrum wird bereits seit November genutzt. © Foto: Helmut Fügl



Tatsache ist: Die neue Mehrzweckhalle kann bereits seit November 2018 von den Pennälern der Schwarzachtal-Schule benutzt werden – bald auch für den öffentlichen und Vereinssport. Und seit Mitte Januar ist auch das von Grund auf modernisierte Hallenbad mit Wasser befüllt, steht somit ab 15. Februar für den Schulsport zur Verfügung. Ab dem 1. bis einschließlich 31. März ist dann auch der öffentliche Badebetrieb möglich.

Weitere Maßnahmen stehen an, nämlich die Sanierung des Hartplatzes und der Laufanlage am Schulsportplatz, ebenso wird die Kugelstoßanlage neu erstellt. Und bald – Baubeginn 1. April — werden vor dem Sportzentrum eine neue ÖPNV-Haltestelle mit weiteren Parkflächen sowie direkt daneben ein zusätzlicher Park&Ride-Platz erbaut.

Zwischen Schulgebäude, Mehrzweckhalle bis zur Schulstraße wird der gesamte Außenbereich neu erstellt und komplettiert, entsteht zusätzlich ein sogenannter "Kulturplatz" für die Schulstätte, auf welchem auch Open-Air-Veranstaltungen stattfinden können. Diese Bereiche sind dann barrierefrei sowie mit Ladestationen für E-Autos und E-Bikes versehen. Die Gesamtkosten für alle Gewerke sind mit rund 1,95 Millionen Euro veranschlagt. Ein weiterer Schwerpunkt folgt auf der gegenüberliegenden Straßenseite, nämlich der Ausbau der sozialen Infrastruktur: Nachdem bereits lange schon das "Ärztehaus I" im Berger Süden Dienstleistungen anbietet, werden am ehemaligen Festplatz an der Schulstraße das Ärztehaus II mit Apotheke sowie ein Pflege- und Seniorenheim der Awo Nürnberger Land entstehen. Klar ist: Das neue Gesundheitszentrum ist wichtig für eine angemessene, gute, barrierefreie Pflege- und Gesundheitsversorgung für Berg in den kommenden Jahrzehnten.

Und noch eine Nachricht aus dem Gemeindeamt: Die schuldenfreie Gemeinde Berg ist bestens für die absehbare Zukunft positioniert. Derzeit wohnen 8223 Bürger in der Schwarzach-Gemeinde, davon 7864 mit Hauptwohnsitz. Haushaltswirtschaftlich war 2018 für Berg ein Rekordjahr. Bei 37,5 Millionen Euro Einnahmen konnte erneut ein hoher Haushaltsüberschuss erwirtschaftet werden und zudem erreichten die Steuereinnahmen mit über acht Millionen Euro einen Höchststand in der 40-jährigen Geschichte der 1978 aus sechs Altgemeinden gebildeten Großgemeinde Berg.

