Viele Neumarkter wählen per Brief

NEUMARKT - In der Stadt Neumarkt beantragen nach wie vor viele Bürger ihre Briefwahlunterlagen, bei der OB-Wahl jetzt schon mehr als bei der letzten Wahl 2011 insgesamt.

Biefwahl (Symbolbild) Foto: Bodo Marks (dpa)



Täglich gehen mehrere hundert Anträge dafür per Post oder über das Internet ein, viele holen ihre Unterlagen auch persönlich im Rathaus II im ersten Stock in Zimmer 16 ab. Für die am 24. September stattfindende Bundestagswahl sind es mit Stand zum 7. September abends 6400 Wähler, die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben. Gegenüber dem Vergleichszeitpunkt bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2013 liegt diese Zahl deutlich darüber. Damals hatten am 17. Tag vor der Wahl 4730 Wähler Briefwahlanträge gestellt.

Insgesamt waren es bei der letzten Bundestagswahl dann am Ende 7818 Wahlberechtigte gewesen, die Briefwahlunterlagen beantragt hatten. Von denen haben dann tatsächlich 7412 Briefwahl gemacht, das sind 94,8 Prozent.

Auch im Hinblick auf die in Neumarkt ebenfalls stattfindende OB-Wahl ist ein deutlicher Anstieg bei der Beantragung von Briefwahlunterlagen erkennbar. Ebenfalls zum Stand 7. September abends haben bereits 5972 Bürger einen Antrag auf Briefwahlunterlagen gestellt. Das sind jetzt schon mehr, als es bei der OB-Wahl 2011 insgesamt bis zum Wahltag gewesen sind: Damals hatten nur 4743 Wahlberechtigte Briefwahlunterlagen beantragt.

Die Zahl der Briefwahlbezirke wurde für die Auszählung von zwölf auf 14 erhöht worden. Die Zahl der Wahllokale beträgt in Neumarkt 38.

