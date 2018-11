Vier gefälschte Überweisungen an einem Tag

NEUMARKT/BERG - Gleich vier gefälschte Überweisungsträger sind an einem Tag im Landkreis Neumarkt entdeckt worden. Die Spur führt in allen Fällen nach Litauen.

Vier Überweisungsträger erwiesen sich als gefälscht. © Federico Gambarini/Symbolbild (dpa)



Am 16. November wollte eine 45- jährige Frau aus Berg über Ebay-Kleinanzeigen eine Jacke verkaufen und gab dazu ihre Kontodaten preis. Geld ging nicht ein. Doch wurde im Anschluss versucht, mittels zweier gefälschter Überweisungsträger Geld in Höhe von insgesamt 1100 Euro von ihrem Konto auf ein Konto in Litauen abzubuchen.

Am selben Tag fielen in einer Bank im Landkreis Neumarkt zwei weitere Überweisungsträger auf. Insgesamt 1030 Euro sollten vom Konto eines 57-jährigen Mannes nach Litauen überwiesen werden. Auch hier entpuppten sich die Aufträge als Fälschungen. Das Geld wurde deshalb nicht abgebucht.

Schaden entstand hingegen einer 21-jährigen Frau aus dem östlichen Landkreis. In der Zeit vom 6. bis 13. November gelangte ein Unbekannter an die Daten ihrer Kreditkarte. Damit wurden zwei unberechtigte Zahlungen in Höhe von insgesamt 1160 Euro getätigt.

