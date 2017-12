Villa Hanauer ist Heimat für Kunst und Schmuck

NEUMARKT - In der Villa Hanauer in Neumarkt hat der gleichnamige Edelmetallhändler sein Domizil. Viermal im Jahr öffnet er die Pforten, um Skulpturen, Ölgemälde, Schmuck und Co. an den Mann zu bringen.

Egal, ob Spiegel oder Gemälde: Die goldenen Rahmen lassen jedes Stück prächtig aussehen.



Äußerlich erinnert die Villa am Winnberger Weg ein bisschen an dasKago-Schloss in Postbauer-Heng. Doch mehr Leben herrscht eindeutig in Neumarkt. Die Besucher schauen auf mit Feingold hartvergoldetes Besteck und limitierte Uhren; Pelzmützen, Ketten, Ringe und Lederwaren: Sie alle warteten in der Hanauer-Halle in umfunktionierten, alten Schulbänken auf neue Besitzer.

"Das eigene Angebot wird um das von sechs bis acht Fremdausstellern ergänzt", berichtet Stephan Wagner, der den Markt vierteljährlich zusammen mit Michaela Hanauer organisiert.

Die großen Ölgemälde, Skulpturen und Möbel gibt es gegenüber, in der Villa selbst. Denn dort ist Platz. Wer die Eingangshalle betritt, bleibt erst einmal ehrfürchtig stehen – wegen der Größe, aber auch dem Prunk: Malereien von Tierköpfen grüßen zwischen den Ölgemälden von den weinroten Wänden, heller Steinboden, eine schnörkelige, vergoldete Balustrade und ein ebensolches Treppengeländer. Ein riesengroßer Kristalllüster taucht den Raum mit seinen golden gerahmten Bildern und Spiegeln in ein warmes Licht. Ohne auf die Preisschilder zu sehen, ist klar: Jedes Teil hier ist verdammt teuer.

"Schmuck geht immer"

Das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Nürnberg hat, habe die Sachen laut einer Mitarbeiterin selbst über Auktionen zusammengetragen – hier in Neumarkt warten die Stücke nun auf neue Besitzer.

