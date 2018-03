Vinzenz Schilay sorgte für Paukenschlag am Schachbrett

NEUMARKT - Bei den Jugend-Bezirksmeisterschaften waren vier Jugendliche des Schachklub Neumarkt am Start. Zwei Spieler mussten kurzfristig krankheitsbedingt ihre Teilnahme absagen, sonst hätte man auch in der U14 und U18 ein heißes Eisen im Feuer gehabt.

Vinzenz Schilay gewann gegen die aktuelle deutsche Nummer eins der Altersklasse U8. © F.: Mösl



In der Altersklasse U10 sorgte Vinzenz Schilay zum Auftakt für einen Paukenschlag und bezwang den topgesetzten Abhiraaj Aurora (SC Erlangen 48/88), aktuell die deutsche Nummer eins in der U8. Nach einem Unentschieden setzte er sich auch gegen Johannes Keck durch und lag somit auf einem starken dritten Platz.

In der vierten Runde war Vinzenz Schilay gegen den späteren Meister Christian Zimmer (SC Heideck-Hilpoltstein) am Drücker, unterschätzte aber einen Konter und musste sich erstmals geschlagen geben. Trotzdem war in der letzten Runde noch alles drin, ein Sieg hätte die Vizemeisterschaft bedeutet. Aber sein Gegenüber war an diesem Tag in Hochform, und Vinzenz Schilay fiel noch auf Rang acht zurück.

Kein gutes Turnier erwischte Josef Franke in der U14, der einige überraschende Niederlagen quittieren musste, so dass er mit 2,5 Punkten auf den 14. Platz kam. In der U16 ging Lorenz Schilay von Position drei der Setzliste ins Rennen und startete mit einem souveränen Auftakterfolg. Anschließend gab es zwei Punkteteilungen gegen Mitfavorit Lorenz Hofmann (SV Lauf) sowie Titelverteidiger Joseph Homi (SGem Fürth).

In Runde vier bezwang Lorenz Schilay den topgesetzten Ruben Mantel (Noris Tarrasch Nürnberg), und auch in der nächsten Partie ging er als Sieger hervor, so dass er punktgleich an der Spitze lag. Eine starke Verteidigungsleistung seines Gegenübers in der vorletzten Runde sorgte für das nächste Unentschieden. Zuletzt sicherte Lorenz Schilay mit einem Remis Rang drei gleichbedeutend mit der Qualifikation für die bayerische Meisterschaft ab.

Den erwartet schweren Stand hatte Daiana Burger, die sich am unteren Ende der Setzliste befand. Mit einem Remis gegen einen Spieler mit über 700 Wertungspunkten mehr sorgte sie jedoch für eine große Überraschung.

