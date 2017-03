Virtueller Rundgang durch das Ganzjahresbad

NEUMARKT - Zu einem Informationsaustausch hat sich die Kreistagsfraktion der Freien Wähler im Kloster St. Josef zu ihrer Frühjahrsklausurtagung getroffen. Tema war auch das Ganzjahresbad.

FW-Kreisvorsitzender Günter Müller und Oberbürgermeister Thomas Thumann hatten hierzu geladen und neben mehreren Bürgermeistern waren auch zahlreiche FW-Ortsvorstände und Mandatsträger aus den Landkreisgemeinden der Einladung gefolgt.

Erster Referent war Stadtwerkedirektor Dominique Kinzkofer. Dieser hatte im Rahmen einer Powerpoint-Präsentation Bilder des künftigen Ganzjahresbades in Neumarkt an die Wand projiziert. Durch die größere Kapazität an Wasserfläche sowie ausgeweitete Öffnungszeiten könne man den Schulschwimmsport "sozusagen 1:1 vom Hallenbad übernehmen" und mehr zeitliche Schwimmphasen für die Landkreisschulen bieten, sagte Kinzkofer.

Die zweite Bürgermeisterin aus Pilsach, Ulrike Nießlbeck, bezeichnete dies als "Riesenvorteil für die Gemeinden und deren Schulen". So sei man in der Kontingentplanung künftig viel flexibler.

Kinzkofer gewährte den Räten einen visuellen Rundgang durch das Ganzjahresbad, vom Wasserfall über die indirekt beleuchteten Becken, vom Fliesenboden in warmen Holztönen bis zu den Wärmebänken in den Nischen und der Panoramasauna. Diese zeigten sich beeindruckt. "Eine Riesenbereicherung für Stadt und Landkreis", so drückte es der Berngauer Gemeinderat Sebastian Schrafl aus.

