Virtueller Rundgang durch die Burgruine Wolfstein

Schüler des Willibald-Gluck-Gymnasiums für ihr P-Seminar ausgezeichnet - vor 13 Minuten

NEUMARKT - Die Burg Wolfstein nicht als Ruine, sondern wie in ihrer Blütezeit als vollständig erhaltene Anlage erleben: Das haben 14 Schüler des Willibald-Gluck-Gymnasiums möglich gemacht. Dafür wurden sie jetzt mit dem P-Seminarpreis des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in der Oberpfalz ausgezeichnet.

Der Ministerialbeauftragte Franz Xaver Huber (2.v.l.) und Johanna Schneider (li.) übergaben den P-Seminarpreis stellvertretend an den Schüler Max Herrmann (2.v.r.) und dessen Lehrer Christoph Gebhard (re.) © Foto: André De Geare



"Die virtuelle Wiedererrichtung der Burg Wolfstein als erlebbare Welt für Virtual-Reality-Brillen" lautete der Titel des P-Seminars im Leitfach Informatik. Eineinhalb Jahre haben die Oberstufenschüler daran gearbeitet, Besuchern einen Eindruck vom Aussehen der Burg während ihrer spätmittelalterlichen Blütezeit zu vermitteln.

Dazu haben sie die ursprüngliche Burganlage digital rekonstruiert und dieses Modell zu einer virtuell erlebbaren Welt weiterentwickelt. Mit einem Android-Smartphone und einer Cardboard Virtual-Reality-Brille kann man sich mittels der von den Schülern entwickelten App frei auf dem Burggelände bewegen, das Innere der Gebäude erkunden, baugeschichtliche Informationen anhören oder auf den Bergfried steigen, um die Anlage von oben zu betrachten.

Das Publikum staunte bei der Preisverleihung über das Ergebnis. Auch der betreuende Lehrer Christoph Gebhard sowie Schulleiter Bernhard Schiffer waren voll des Lobes. Die Schüler hätten es geschafft, die scheinbar rückwärts gewandte Geschichtswissenschaft mit der Zukunftstechnologie neuer Medien zu verbinden, so der Schulleiter.

Entscheidungshilfe für die Berufswahl

Franz Xaver Huber, Ministerialbeauftragter für die Gymnasien in der Oberpfalz, betonte, dass derartige P-Seminare geeignet seien, die Studien- und Berufsorientierung der Schüler zu unterstützen. Der Ansatz der WGG-Schüler sei "extrem innovativ". Huber weiter: "Das liegt im Trend dessen, was wir im Zuge der Digitalisierung wollen." Johanna Schneider von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, überreichte ein Preisgeld in Höhe von 200 Euro.

Die Schüler des Willibald-Gluck-Gymnasiums haben nun noch die Chance auf eine weitere Auszeichnung: Unter allen bayerischen P-Seminar-Preisträgerschulen werden Ende März die vier Landessieger ermittelt.

Vergeben wird der Preis jedes Jahr gemeinsam vom Bayerischen Bildungsministerium und drei Kooperationspartnern, der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, dem Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft und der Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG.

CHRISTINE ANNESER