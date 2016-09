Virtueller Rundgang im Berchinger Storchenturm

Ausstellung der Berchinger Kunstgilde virtuell zu erleben - vor 34 Minuten

BERCHING - Die Ausstellung der Berchinger Kunstgilde im Storchenturm kann ab sofort auch virtuell besichtigt werden. Dafür hat der Stadtentwicklungsverein "Gemeinsam für Berching" 360 Grad-Aufnahmen des Berchinger Storchenturms erstellen lassen.

"Die mittelalterliche Szenerie Berchings mit 13 Türmen und vier Toren ist das Markenzeichen der Stadt", sagt Projektmanager Christian Eisner vom Stadtentwicklungsverein.

Einige der Türme seien nicht nur äußerlich schön anzusehen, sondern sie verfügten auch über interessante "innere Werte". Einer dieser Türme, der Pulverturm zum Beispiel, auch Storchenturm genannt, beheimatet seit vielen Jahren die Jahresausstellung der Berchinger Kunstgilde.

Werke auf vier Stockwerken

Auf vier Stockwerken können Besucher darin Werke heimischer Künstler bewundern. Die technische Entwicklung mache es nun möglich, dass sich Menschen weltweit von der Schönheit des Berchinger Storchenturms und der Vielfalt der Arbeiten der Kunstgilde überzeugen können.

Von der Agentur "AdNobis" wurden vor kurzem die 360-Grad-Aufnahmen der vier Stockwerke erstellt, die nun einen virtuellen Spaziergang durch den Turm ermöglichen. Unter bit.ly/storchenturm kann man sich das Ergebnis ansehen und einen Vorgeschmack auf einen Ausstellungsbesuch holen.

Die Jahresausstellung der Kunstgilde ist noch bis Ende September jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr zu besichtigen.

Mehr Informationen erhalten Interessierte direkt beim Stadtentwicklungsverein unter www.gemeinsam-fuer-berching.de, per Telefon unter 08462/ 9420688 oder per E-Mail an info@gemeinsam-fuer-berching.de.

kaa