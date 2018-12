Viva Voce singt mit dem MRS-Chor

Konzert am 11. April im Neumarkter Reitstadel - Vorverkauf läuft - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Die A-cappella-Gruppe Viva Voce gibt ein Konzert mit dem Chor der Mädchenrealschule am Donnerstag, 11. April, im Neumarkter Reitstadel.

Schon im Jahr 2016 hat die Formation Viva Voce gemeinsam mit dem Chor der Mädchenrealschule im Reitstadel ein Konzert gegeben. © Benjamin Panknin



Bereits seit vielen Jahren verbindet die Gruppe Viva Voce aus Ansbach eine enge musikalische Freundschaft mit dem Chor der Mädchenrealschule Neumarkt. Bereits im Jahr 2016 wurde die Profigruppe Schulpate für das Projekt "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage", das ganze wurde besiegelt mit einem gemeinsamen Konzert.

Nun soll es am 11. April 2019 im Reitstadel eine Neuauflage dieses musikalischen Highlights geben. Das aktuelle Programm von Viva Voce lautet "20 Jahre – Es lebe die Stimme! – Das Jubiläumsprogramm". Dieses wird zum Teil gemeinsam mit den etwa 65 Mädchen des Schulchors der MRS unter der Leitung von Susanne Freitag und Martin Ehrensberger zum Besten gegeben.

20 Jahre "Es lebe die Stimme", denn das bedeutet viva voce auf deutsch, bietet Lachen, Raum für nachdenkliche Momente, lustige Geschichten und Trost, wenn die Widrigkeiten des Alltags mal die Sicht vernebeln.

Nicht ganz 20 Jahre, aber mittlerweile auch schon seit dem Jahr 2011 wird traditionell eine Profigruppe an die Mädchenrealschule eingeladen, um mit den Mädchen im Alter von zehn bis 17 Jahren ein besonderes Konzert im Reitstadel zu gestalten. So auch 2019 am Donnerstag, 11. April: Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

Der offizielle Vorverkauf mit noch einigen wenigen Restkarten läuft, erhältlich bie der Tourist-Info in der Rathauspassage Neumarkt und den üblichen VVK-Stellen. Auskünfte über konzert@mrs-neumarkt.de

