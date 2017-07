Vogel verursacht Verkehrsunfall: Frau verletzt

Tier krachte unvermittelt in die Windschutzscheibe - vor 56 Minuten

BREITENBRUNN - Auf der Fahrt von Wissing in Richtung Willenhofen ist eine 53-jährige Renaultfahrerin kurz nach der Abzweigung nach Hamberg von einem Vogel überrascht worden, der ihr in die Windschutzscheibe krachte.

Die Frau erschrak so sehr, dass sie die Kontrolle über ihren Kleinwagen verlor und rechts von der Fahrbahn abkam. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen.

Nachdem die Feuerwehren aus Breitenbrunn, Hamberg und Parsberg sie mit der Rettungsschere befreit hatten, brachte sie das BRK in ein Regensburger Krankenhaus. Die Kreisstraße war etwa eine Stunde gesperrt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail