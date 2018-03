Vogelfutter gibt es an der Eulen-Station in Thannhausen

FREYSTADT/THANNHAUSEN - Beim Obst- und Gartenbauverein Thannhausen hat sich die Kindergruppe "Thannhausener Naturforscher" neu formiert und eine ganze Reihe von Aktivitäten unternommen.

Bei der Jahresversammlung des Gartenbauvereins Thannhausen präsentierten die jungen Naturforscher ihre Eulen-Vogelfutterstationen. © Foto: Gartenbauverein



So berichtete Bettina Meyer, im abgelaufenen Jahr habe man sich vor Ostern zum Kennenlernen getroffen und Palmbüschel gebunden. Im weiteren habe es eine Wanderung zum Hohen Brunnen mit Spielplatzbesuch gegeben, die Teilnahme am Volksfestauszug in Freystadt, eine Radtour mit dem Bürgermeister, eine Nachtwanderung mit Lagerfeuer, Würstchen und Stockbrot, die Teilnahme am Herbstfest im Haus auf dem Habsberg sowie ein Lichterfest am Lucia-Tag.

Im Hinblick auf die Winterfütterung der heimischen Vogelwelt habe man im Herbst Vogelfutterstationen mit Eulendekoration gebastelt. Viermal hätten sich die Jugendgruppenleiter getroffen zu Besprechungen und an einem entsprechenden Fortbildungsseminar in Cham teilgenommen.

Blumentröge bepflanzt

Monika Brandl, die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, bedankte sich bei den Gruppenleiterinnen für ihr tolles Engagement und informierte die 65 Anwesenden, derzeit gehören 110 Mitglieder zum Verein. In vier Sitzungen habe das Vorstandsgremium die Vereinsarbeit besprochen und die Aktionen festgelegt. So fuhr man im März letzten Jahres in die Filzwerkstatt Burger zum Basteln von Dekorationsartikeln. Im Mai haben einige Mitglieder unentgeltlich die Blumentröge auf öffentlichen Plätzen und das Blumenbeet im Pfarrhof bepflanzt.

Viel Wissenswertes habe es im Frühsommer am Lehrbienenstand in Freystadt gegeben mit Imker Hubert Schimpel. Ziel des Vereinsausfluges sei Biengarten gewesen. Hier habe man sich über den Anbau von Meerrettich und die Aischgründer Karpfenzucht informiert und das Karpfenmuseum besucht.

In diesem Jahr sei man Anfang des Monats zur Altmühltaler Nudelfabrik in Lohen zur Besichtigung gefahren. Weitere Termine sind die Teilnahme am Volksfestauszug in Freystadt am 31. Mai und die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen beim Deutz-Treffen in Thannhausen am 17. Juni.

Brandl wies auf den Tag der Offenen Gartentür des Kreisverbandes am 24. Juni hin und auf die Landesgartenschau in Würzburg, die vom 12. April bis 7. Oktober, läuft. Nach dem Vortrag von Referent Edwin Nowack zum Thema "Hat uns die Gentechnik schon erreicht?" und dem Kassenbericht von Gunthild Schano stand die Blumenverlosung für die Gartler an. Auch erhielten Berta Höfele und Waltraud Brandl Präsente für Pflege und Gießen der angepflanzten Blumentröge während des Sommers.

