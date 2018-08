Voggenthal feiert zünftig seine Kirwa

Kleiner Ort ganz groß: Kirwabaum aufgestellt - vor 51 Minuten

NEUMARKT - Im Neumarkter Stadtteil Voggenthal wurde die Kirwa groß gefeiert.

Wie hoch der Voggenthaler Kirwabaum tatsächlich ist, ist das wohl am besten gehütete Geheimnis in dem kleinen Ort über Neumarkt.

Gemessen haben ihn die Kirwa-Burschen kurz vor dem Aufstellen, verraten haben sie es aber nicht – denn das Geheimnis gilt es heute Abend zum Kirwa-Ausklang am Zanklberg zu erraten. Und der, der am nähesten dran ist, der gewinnt den Kirwabaum. Soviel darf aber gesagt werden: Er misst um die 30 Meter. Am Samstag früh haben ihn die Voggenthaler, ob groß, ob klein, mit Kränzen und langen Bändern geschmückt und anschließend in die Senkrachte gelupft. Und seither geht es in der Alm zünftig zu, spielt die Musik und wird zünftig aufgekocht für die Gäste.

Am Montag Abend, wenn der Gewinner des Baumes feststeht, endet die Kirwa.

wof