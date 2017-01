Vokalensemble sang in Neumarkts Mariahilf-Kirche

NEUMARKT - Zum Hochfest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar gaben ehemalige Regensburger Domspatzen in der kalten aber dennoch voll besetzten Mariahilfkirche ein Konzert zum Abschluss der Weihnachtszeit.









In dem mehr als einstündigen Programm zeigte die Gruppe die Stimmgewaltigkeit in Perfektion. Unter der Leitung des Rodinger Stadtpfarrers Holger Kruschina gaben sie zunächst lateinisch gesungene Lieder, wie „Avemaris Stella“, „O Regem Coeli“ oder „Magnum Mysterium“ in einer vollendeten Harmonie zum Besten.

Der Teil der in deutscher Sprache vorgetragenen Stücke beinhaltete neben „Eija, so seht den Rosenstrauch“, „Mariä Wiegenlid“ auch „Es ist ein Roß entsprungen.“ Den Abschluss bildeten traditionelle englische Lieder wie „Oh Holy Night“, „The First Noel“ oder „Joy To The World“.

1991 gegründet

Der Chor wurde 1991 vom damaligen Leiter und Namensgeber Hubert Velten gegründet. Dieser war Direktor der Fachakademie für Katholische Kirchenmusik in Regensburg und fungierte auch als Stimmbildner und Gesangslehrer bei den Domspatzen.

In der Folgezeit absolvierte der Chor zahlreiche Auftritten – auch im Ausland. Entsprechende Preise und Auszeichnungen unterstreichen das Können.

19 Jahre nach der Gründung des Chors übernahm Holger Kruschina die Gruppe und führte damit das Werk seines Vorgängers fort. Er baut seither das eh schon umfangreiche Repertoire in verschiedenen Richtungen aus.

