Volksbegehren: Grüne suchen Rathauslotsen

Aktivisten sollen die Menschen motivieren, für das Volksbegehren zu unterschreiben - vor 11 Minuten

NEUMARKT - Die Partei Bündnis 90/Die Grünen im Landkreis Neumarkt sucht für das Volksbegehren "Artenvielfalt — Rettet die Bienen" Rathauslotsen für die Gemeinden Velburg, Parsberg, Lupburg, Breitenbrunn, Dietfurt, Pyrbaum und Postbauer-Heng.

Gabriele Bayer von den Grünen sucht Rathauslotsen. © Foto: PR



Grünen-Kreisvorsitzende Gabriele Bayer erklärt, was die Lotsen zu tun haben.

Was wird die Aufgabe der sogenannten Rathauslotsen sein?

Gabriele Bayer: Die Rathauslotsen sollen die Menschen motivieren, in die Rathäuser zu gehen und für das Volksbegehren zu unterschreiben. Sie können sich dafür an unterschiedlichen Stellen postieren, etwa vor dem Rathaus, dem Kindergarten oder dem Einkaufsmarkt. Natürlich sollen sie nicht mit ins Rathaus reingehen oder die Menschen nötigen.

Werden die Lotsen vorher noch geschult?

Bayer: Das machen wir per E-Mail oder am Telefon. Es wird einen Doodle-Kalender geben, wo jeder seine Wunschzeiten eintragen kann. Es müssen auch nicht gleich drei Stunden am Stück sein, ein Stündchen reicht auch.

Was sind denn die wichtigsten Argumente für das Volksbegehren?

Bayer: Wir wollen, dass deutlich weniger Pestizide und Insektizide eingesetzt werden. Die Anbaufläche für Öko-Landbau soll erhöht werden. Das soll auch bei der Ausbildung der Landwirte berücksichtigt werden. Wir brauchen eine andere Förderung bei der Landwirtschaft, Anreize, auf Öko-Landbau umzustellen. Die Staatsregierung soll jährlich einen Bericht über die Artenvielfalt in Bayern vorlegen, wir verlieren ja stündlich eine Art. Es sollen große Biotopverbände hergestellt und der Schutzstatus erhöht werden.

Interessierte Rathauslotsen aus Pyrbaum melden sich bei christine.garibasch@gmail. com; für alle anderen Gemeinden bei gabi.bayer@ gmx.de

Christine Anneser Neumarkter Nachrichten E-Mail