Volksfest-Bonus: Senioren müssen selbst ins Rathaus

Datenschutzgrundverordnung: Heimleitung darf keine Liste anlegen - vor 38 Minuten

NEUMARKT - Datenschutzgrundverordnung und kein Ende: Nach jetzigem Stand müssen auch die Bewohner der Altenheime ihre Freimarken für den Seniorennachmittag persönlich im Rathaus oder auf dem Festplatz abholen, außer, sie haben der Heimleitung speziell für diesen Zweck eine Erlaubnis erteilt.

Der Datenschutz und das Volksfest: Die Senioren haben 2018 ihre liebe Not mit den Vergünstigungen. © Fritz Etzold



"Was ihr da heute in der Zeitung stehen habt – so einfach ist das nicht", sagte Christopher Pohl, Leiter des Altenheimes St. Johannes. Denn so wie die Stadt brauche auch er von seinen 90 Senioren oder deren Betreuern die Einwilligung, dass er mit einer Liste mit ihren Namen ins Rathaus gehe und dort die Freimarken abholen könne. Das hatte die Kommune nämlich als Kompromiss vorgeschlagen. Denn: Die Stadtverwaltung darf nach der neuen Regelung die vorhandenen Adress-Daten ihrer Senioren nicht verwenden, um diesen eine Einladung zum Seniorennachmittag auf dem Volksfest zu senden.

Was für die Stadt gelte, gelte auch für die Altenheime, sagte Pohl, und er werde in zwei Tagen nicht die nötigen Unterschriften zusammen bekommen, um für alle die Marken abzuholen. Das müssten die Senioren zumindest heuer selbst tun. Die Stadt hatte die vorzeitige Abholung der Freimarken für Altenheime im Vorfeld angeboten, damit es in den Jurahallen nicht zum ganz großen Chaos kommt.

