Volksfest: Rock, Folklore und ein Bierkrug mit Pop-Art

Weichen für das Sommerereignis gestellt — Glossner-Festbier wird mit 13,5 Prozent Stammwürze gezapft - vor 17 Minuten

NEUMARKT - Das diesjährige Festbier der Glossnerbrauerei hat seine Probe vor dem großen Festausschuss und den Ehrengästen bestanden.

Das Volksfestbier ruht in den Lagerkellern von Glossner, die Probe verlief denkbar psoitiv. Foto: Helmut Sturm



Zum 444-jährigen Braujubiläum der Festbrauerei lagern 2 444 Hektoliter in den Kellern der Schwesternhausgasse. 1 444 Steinkrüge warten darauf, mit der bernsteinfarbenen Köstlichkeit gefüllt zu werden. Die magischen Zahlen des Jahres 2018 lauten: ein Märzenbier mit 5,5 Prozent Alkoholgehalt und 13,5 Prozent Stammwürze. Für die Qualität des Festbieres bürgen Michael und Franz-Xaver Gloßner sowie Diplom-Braumeister Florian Wagner und Jung-Braumeister Peter Ohnhaus.

Den steinernen Volksfestkrug zieren herausragende Symbole der Stadt zur Volksfestzeit: das Rathaus, der Bergfried, das Riesenrad und Neumarkts Kirchtürme im Pop-Art Stil. Auf einer stilisierten Wäscheleine dann noch der Hinweis auf den genderfreundlichen Wettbewerb "Neumarkts scheenste Lederhosn". Der Preis für eine Maß Festbier liegt seit drei Jahren unverändert bei 7,30 Euro. "Damit kann sich Neumarkt im Vergleich mit anderen Städten sehen lassen", sagte OB Thomas Thumann in seiner kurzen Ansprache nach der abschließenden Festausschusssitzung.

Bei um die 300 000 Besucher in den letzten Jahren ist davon auszugehen, dass das Neumarkter Jura-Volksfest (vom 10. bis 20. August) als ganzes den Geschmack des Publikums trifft. Wesentliche Veränderungen wird es also nicht geben. Er freue sich schon auf die elf Tage im August, gab das Stadtoberhaupt unumwunden zu. Er dankte in diesem Zusammenhang allen, die zum Gelingen des Volksfestes beitragen, angefangen bei seinem Namensvetter Thomas Thumann, dem "Gehirn" des Festes, bei dem alle Fäden zusammenlaufen.

Großen Dank sagte er auch dem Festreferenten Richard Graf, dem Festausschuss und allen Mitarbeitern der städtischen Betriebe, der Polizei, des Sicherheitsdienstes Wildfeuer, dem BRK, der Feuerwehr und dem Festwirt Albert Zollbrecht. Ihm ist wieder eine gute Mischung aus Blas- und Showkapellen (19) in der großen Halle, mit Rockbands (8) in der kleinen Halle und vier Musikgruppen "unplugged" im Biergarten gelungen. Wieder dabei sind die Gipfelstürmer (13. August), "Trixi und die Partylöwen" (16. August), und neu engagiert wurden "Shark", "Maxxx Partyband" und "Baggmers-Buam". 20 Fahrgeschäfte hat die Firma Hartmann-Wunderle herangeschafft, von der "Wilden Maus" übers Riesenrad bis zu Kinderkarussell und "Baby-Flug".

Am 15. August um 16 Uhr spielt der ASV Neumarkt gegen den FC Würzburger Kickers und am 19. August fordern die Ringer der WKG Neumarkt/Feucht den AC Röhlingen heraus. Am ersten Sonntag gibt es einen weiteren Weltrekordversuch von Michael Sturm im Maßkrugtragen. Am Festzug beteiligen sich heuer 103 Gruppen mit zwölf Kapellen und Spielmannszügen getreu dem Motto: "Neumarkt erLEBEN – des taugt ma!"

Wahre Publikumsrenner werden auch dieses Jahr die Familientage (13. und 17. August), der Seniorennachmittag, die Pferde- und Fohlenschau und das Abschlussfeuerwerk sein. Im 25. Jahr fahren der Volksfestbus und der Nachtbus mit attraktiven Volksfesttickets mit "Zuckerl" im Vorverkauf.

ZAlle Informationen finden sich wie gewohnt im Flyer und auf der Internetseite unter www.neumarkt-volksfest.de

HELMUT STURM