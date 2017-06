Bei besten Wetterbedingungen gingen am Sonntagmorgen beim Freystädter Volksfestlauf etwa 180 Athleten an den Start. Auf das Siegertreppchen schaffte es ein alter Bekannter: Michael Lang aus Postbauer-Heng konnte von den insgesamt 24 Volksfestläufen in der Stadt neunmal als Sieger herausgehen. © Anne Schöll