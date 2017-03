Voller Einsatz gegen Marktredwitz

Volleyball, 3. Liga: Nach 2:3-Niederlage steht der ASV auf Platz zehn - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Im letzten Endspiel der Saison haben die Volleyballer des ASV Neumarkt mit 2:3 verloren. Es folgen noch zwei Auswärtsspiele, in denen es um nicht weniger als den Klassenerhalt geht.

Kapitän Künecke (re.) ließ sein Team zu Höchstform auflaufen. © Foto: Günter Distler



Die Neumarkter hatten hart gearbeitet, um sich optimal auf das letzte Heimspiel vorzubereiten. Lange Ballwechsel und gute Aktionen am Netz waren keine Mangelware. Doch gegen Ende des 1. Satzes kippte das Spiel Richtung der VGF Marktredwitz und ging 17:25 verloren.

Satz zwei: Mit beiden Auszeiten und insgesamt fünf Spielerwechseln versuchte der Trainer der VGF, die Mannen des ASV Neumarkt aus dem Rhythmus zu bringen. Doch die Neumarkter machten immer weiter und der Satz ging mit 25:9 an den ASV.

Doch der 3. Satz gestaltete sich ähnlich wie der erste Satz und ging mit 19:25 an die VGF. Jetzt lautete die Devise: neu sammeln und den immer noch möglichen Sieg nicht aus den Augen zu verlieren.

Der 4. Satz begann wieder eng. Danach kippte das Spiel langsam in Richtung der hart kämpfenden Neumarkter und man konnte sich einen Vorsprung bis zum 25:21-Sieg ausbauen.

Doch die Männer aus Marktredwitz konnten den Schwung mitnehmen und gingen schnell mit 3:7 in Führung. Der ASV stemmte sich mit aller Kraft dagegen, unterlag aber mit 11:15.

Am Ende konnte man doch noch Positives verbuchen: Die U13 des ASV qualifizierte sich bei den mittelfränkischen Meisterschaften in Rednitzhembach für die nordbayerischen Meisterschaften.

Und: Der U18-Nachwuchs trat in einem Testspiel gegen die mittelfränkische Auswahlmannschaft an und drehte einen Rückstand in einen umjubelten 3:2-Sieg.

nn