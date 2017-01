Volleyball: ASV Neumarkt ergattert Punkt in Zschopau

Neumarkter Volleyballer waren beim 2:3 in Zschopau nah dran am Auswärtserfolg - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Samstag machten sich die Mannen unter der Regie von Trainer Jürgen Dietrich auf den Weg zum VC Zschopau. Nach dem 3:0-Erfolg vergangene Woche daheim wollten die Neumarkter auch auswärts punkten und reisten guter Hoffnung in den fernen Osten. Immerhin kehrten sie mit einem Punkt zurück.

Die AS-Volleys kamen langsam, aber gewaltig: Felix Reißmann und Daniel Fritz steigen hoch zum Block, beobachtet von Michael Schaller (links). © Foto: privat



Der erste Dämpfer wurde den Mannen des ASV Neumarkt jedoch schon vor der Anreise verpasst. Kapitän Manuel Künecke fuhr krankheitsbedingt erst einmal nur als moralische Unterstützung mit an. Somit rückte der etatmäßige Libero Tobias Keimer auf der Außenposition in die Startmannschaft nach.

Durch diese Veränderung schlichen sich von Beginn an sehr viele Leichtsinnsfehler in das Spiel der Neumarkter ein, und der erste Satz ging folgerichtig mit 20:25 verloren. Zu Beginn des zweiten Satzes kamen die Mannen um den Interimskapitän Daniel Sebiger besser ins Spiel und hielten bist zum Spielstand von 12:13 mit. Jedoch verfielen sie danach wieder in das Spielmuster des ersten Satzes zurück. So endete auch der zweite Durchgang mit 19:25 zu Gunsten der Gastgeber.

In der Pause vor dem dritten Satz fand Trainer Jürgen Dietrich offenbar die passenden Worte. Zudem griff Manuel Künecke geschwächt, aber kampfbereit in das Spiel ein. Dies löste einen Ruck in der Mannschaft aus, und die Mechanismen griffen wieder ineinander. Etwas überrascht von dem nun starken Auftritt der ASVler konnten die Spieler des VC Zschopau noch bis zum 13:12 mithalten. Doch die Gäste gewannen den dritten Satz verdient mit 25:22.

Das kleine Erfolgserlebnis half der Mannschaft, den vierten Satz von Anfang an zu dominieren. Angriffsserien über die Positionen zwei und drei sowie starker Blocks führten in der Mitte des Satzes zu einer Sieben-Punkte-Führung. Ab dem 22:15 schlichen sich wieder einige Fehler ein, doch gewann man Satz vier mit 25:23.

Kein Glück im Tie-Break

Nun ging es in den Tie-Break. Die nun wieder erstarkten Gastgeber kamen besser in den fünften Satz und führten zum Seitenwechsel mit 8:4. Nun galt es, Ruhe zu bewahren. Dies gelang dem ASV auch, und er kam wieder auf ein 11:11 heran. Ein etwas unglücklicher Ballwechsel beim Spielstand von 12:13 brachte die Neumarkter aber ins Hintertreffen. Am Ende hieß es 15:13 für den VC Zschopau.

Die Volleyballer des ASV Neumarkt waren nach dem Abpfiff verständlicherweise erst mal etwas niedergeschlagen. Sie rappelten sich jedoch bald auf und freuten sich über den auswärts erkämpften Punkt.

Dieser Zähler bringt die Neumarkter einen Schritt nach oben in der Dritten Liga Ost. Sie tauschten mit dem punktgleichen Lokalrivalen TSV Zirndorf die Tabellenplätze und belegen nun den zehnten Rang.

