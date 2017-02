Volleyball: ASV Neumarkt unterliegt Gotha

NEUMARKT - Der Samstagabend ist nicht gut für den ASV Neumarkt gestartet. Kurzfristig musste er auf Trainer Jürgen Dietrich verzichten. Glücklicherweise konnte Dominik Berschneider spontan als Ersatztrainer organisiert werden.

Der ASV kam an diesem Abend nur schwer ins Spiel und musste gerade aufgrund der guten Aufschlagleistung der Gäste und daraus resultierenden Annahmeproblemen bei den Neumarktern immer einem Rückstand hinterherlaufen.

Auch im zweiten Satz war kaum Besserung in Sicht. Schon beim Stand von 1:4 war Trainer Berschneider gezwungen eine Auszeit zu nehmen. Diese zeigte leider nicht die gewünschte Wirkung und auch die Einwechslungen von Tobias Keimer und Johannes Sußner konnten nicht den gewünschten Erfolg bringen.

Nach der Pause besser

Die weiterhin gut aufschlagenden und angreifenden Gäste zeigten bis dahin einfach keine Schwächen. Somit ging auch dieser Satz an die Gäste aus Gotha.

Nach einer zehnminütigen Pause startete der dritte Satz und die Neumarkter waren endlich im Spiel angekommen. Durch bessere Aufschläge und gute Blockaktionen kämpften sie sich in den Satz und konnten diesen lange offen gestalten. Mitte des Satzes lag der ASV sogar mit drei Punkten in Führung.

Derby steht an

Jedoch musste man an diesem Abend einfach anerkennen, dass die Gäste aus Gotha das bessere Team waren und in den entscheidenden Momenten nochmal zulegen konnten. So konnten sie sich auch den dritten Satz holen und somit das Spiel gewinnen (15:25, 14:25, 20:25).

Leider erwischten die Neumarkter einen gebrauchten Tag und konnten nur im Angriff ihre gewohnte Leistung zeigen. Nun gilt es im Training gut zu arbeiten, um am kommenden Wochenende im Derby gegen Zirndorf bestehen zu können.

