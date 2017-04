Volleyball: ASV-U13 mit starker Vorstellung

NEUMARKT - Die U13-Volleyballer des ASV Neumarkt haben an der Nordbayerischen Meisterschaft in Furth im Wald mit großem Erfolg teilgenommen. Nachdem sich die Jungs mit dem Gruppensieg in der Vorrunde, bereits am ersten Tag direkt für die bayerische Meisterschaft qualifiziert hatten, erreichten sie am Ende eines spannenden Turniers den hervorragenden dritten Platz.

Trainer Michael Schaller und Phillip Rösch jubeln mit den ASV-Buben. Foto: F.: oh



Für den ASV Neumarkt spielten Felix Horn, Luca Dorr und David Dorr. Im ersten Spiel gegen den Gastgeber zeigten sie druckvolle Aufschläge, saubere Grundtechnik, agiles Abwehrverhalten und präzises Angriffsspiel. Der ASV gewann relativ schnell mit 25:6 und 25:12.

Im zweiten Spiel gegen TV Bad Windsheim ging es in den entscheidenden dritten Satz, den die Neumarkter verdient mit 15:9 einfuhren. Damit war der Sieg der Vorrundengruppe C sicher.

Der zweite Tag begann mit dem Viertelfinale gegen den TuS Frammersbach, das der ASV mit 25:16 und 25:11 für sich entschied. Im Halbfinale hatte dann jedoch der TSV Zirndorf mit zwei knappen Satzgewinnen die Nase vorn. Das Spiel um Platz drei gewannen die Neumarkter mit 2:0 gegen Schwaig. Mitte Mai werden sich die drei Jungs nun mit den besten Mannschaften aus ganz Bayern in Holzkirchen messen.

