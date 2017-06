Vollgas beim Motocross-Cup in Pollanten

Heißes Wochenende auf dem Rhein-Main-Donau-Ring - vor 16 Minuten

BERCHING/POLLANTEN - Am kommenden Wochenende werden auf dem Rhein-Main-Donau-Ring bei Pollanten der 26. Berchinger Motocross ADAC Nordbayern MX Cup ausgetragen. Packende Rennen sind wieder einmal zu erwarten.

Für die älteren Semester wird es besonders spannend, wenn bei der Süddeutschen Classic-Klasse nur Senioren auf alten Maschinen aus den 1970er Jahren die Sandpiste mit ihren engen Kurven und Hügeln beackern. Staubwolken sind angesagt, falls es nicht regnet.

Nach dem Jubiläum im vorigen Jahr stehen an diesem Wochenende die Piloten bereits zum 26. Mal in Berching am Startgatter. Der MSC Berching um Vorstand Franz Pfaller hat wieder Fahrer aus ganz Bayern zu dem traditionsreichen Rennen eingeladen. Beim ADAC MX-Cup sind von Maschinen mit 50 ccm Hubraum bis zur „Open“ ohne Hubraumbeschränkung alle Klassen am Start.

Fahrer von fünf bis über 50 Jahren kämpfen um Punkte und Pokale. Heuer sind auch die beiden Classic- Klassen „Classic + Twin Shock“ in Berching dabei. Twin-Shock heißt, dass nur Motorräder mit zwei hinteren Stoßdämpfern statt dem üblichen Mono Federbein über die Piste rollen dürfen. Auch sie werden mit dem tiefen Sand zu kämpfen haben. Los geht es am Samstag ab 9 Uhr mit den ersten Trainingsläufen um die besten Startplätze. Ab 13 Uhr fällt das Startgatter zu den ersten Wertungsläufen. Am Sonntag stehen ab 9 Uhr weitere Trainingsläufe an, bevor ab 11 Uhr der Kampf um die Podiums-Platzierungen beginnt.

Anton Karg