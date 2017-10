Vollsperrung in Velburger Altstadt

Sanierung der Burgstraße zwingt zu Umwegen und Fußmärschen - vor 1 Stunde

VELBURG - Die Burgstraße in Velburg wird saniert. Deshalb wird der obere Altstadtbereich nur noch über Einbahnstraßen zu erreichen sein.

Das Rathaus, eines der Wahrzeichen von Velburg. Foto: dj



Der Wispeckweg wird bergauf und die Gasse "Zum Stadtturm" bergab zur Einbahnstraße. Die Burgstraße ist vollständig gesperrt. Obere Gasse ist von der Kolpingstraße her erreichbar. Das Stadtviertel "Am Ring" ist nur mit kleinen Fahrzeugen vom "Hinteren Markt" her erreichbar. Die obere Burgstraße – beim ehemaligen Bundesforstamt – ist nur mehr über den Wispeckweg erreichbar.

Die Stadt appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, umsichtig zu parken und die Rettungswege frei zu halten. Gegebenenfalls muss ein kleiner Fußweg eingeplant werden. Für Patienten des Ärztehauses steht der Parkplatz wie gewohnt zur Verfügung. Anlieger, Kirchenbesucher und die Eltern beider Kindergärten werden um Vorsicht und Verständnis gebeten.

