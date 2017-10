Vom kühlen Nass in den Medaillenregen

NEUMARKT - Fünf Nachwuchsschwimmer des ASV Neumarkt sind vom Bezirk Oberpfalz zu einem Nominierungswettkampf ins Parsberger Hallenbad eingeladen worden. Dabei sollten die Mitglieder für den neuen Bezirkskader der Sieben- bis Zehnjährigen ermittelt werden.

Von links: Xafer Eckstein, Jule Schlier, Toni Bierschneider, Carolin Hafner und Ferdinand Sattler. © Foto: Bierschneider



Mit dabei waren von der Schwimmabteilung Toni Bierschneider (Jahrgang 2008), Xafer Eckstein (2007), Carolin Hafner (2009), Ferdinand Sattler (2009) und Jule Schlierf (2007). Alle fünf konnten sich dabei mit ihren Lieblingsstrecken im Wettkampf messen.

Beim Sieben-Bezirke-Vergleichskampf tritt der Oberpfalz-Kader erstmals gegen sechs weitere bayerische Bezirke an. Hierbei stellt sich heraus, wer von den Nachwuchsschwimmern den Sprung in den Bezirkskader geschafft hat.

Pareto-Cup in Straubing

Mit einer Flut an Bestzeiten sind die Nachwuchsschwimmer des ASV Neumarkt in Straubing beim Pareto-Cup in die Hallenbad-Saison gestartet. Bei ihrer Heimreise hatten die jungen Schwimmer fünfmal Gold, viermal Silber und viermal Bronze auch den Bronzepokal für die Freistilstaffel in der Besetzung Emilio und Lukas Eicher, Chantal Waizmann und Anika Jacksteit (2:05,84) im Gepäck.

Zur Medaillengarantin avancierte Anika Jacksteit (2001) bei ihren fünf Starts. Im Rücken- und Freistilsprint präsentierte sie sich nicht nur mit den Zeiten von 0:32,77 und 0:28,81 in Topform, sondern war auch die schnellste Sprinterin der Veranstaltung.

Von links: Henning und Thilo Mesmer, Emilio Eichner, Anika Jacksteit, Milena Chernova, Chantal Waizmann, Leana Chernova und Lukas Eichner. © Foto: S. Jacksteit



Emilio Eichner unterstrich seine Sprintqualitäten insbesondere auf seiner Paradestrecke Brust und drückte seine bisherige Bestmarke um mehr als zwei Sekunden auf 0:41,47 Minuten. Ebenfalls Silber in Bestzeit errang er in Freistilsprint in 0:32,14.

Auch die jüngste Starterin Leana Chernova (2010) hatte bei der Vergabe der Medaillen ein Wörtchen mitzureden. Sie versilberte ihre 25 m Brust in einer Zeit von 0:30,89.

Der Trainingsfleiß zahlte sich für Milena Chernova (2008) aus. Um 14 Sekunden verbesserte sie sich über 100 m Freistil in 1:44,03 und um zehn Sekunden schneller war sie im Rückensprint in 0:58,48.

