Vom Selbstbildnis des Meisters Dürer inspiriert

Georg Sellerer zeigt "Bilder im Wechsel" in der Raiffeisenbank Neumarkt — Dürer in Acryl und abstrakte Motive

NEUMARKT - Eine moderne Version der betenden Hände und eine "unfertige Frau" hängen aktuell in der Galerie der Neumarkter Raiffeisenbank in der Unteren Marktstraße.

Der Künstler freute sich über jeden einzelnen der knapp 40 Besucher, der zur Vernissage gekommen war, um seine Bilder zu sehen. Alle weiteren Interessierten können noch bis 22. Februar vorbeischauen. © Foto: Günter Distler



Die Werke in Acryl gehören zur Ausstellung "Bilder im Wechsel" von Georg Sellerer, die gestern eröffnet wurde.

Was selbst einem Laien ins Auge sticht, ist Sellerers Faible zu Dürer: Zwei Porträts in leuchtenden, teils knallig bunten Farben hängen dort. Dazu die betenden Hände in türkis-blau auf gelb-grün-braunem Grund.

"Seit ich vor 30 Jahren das Selbstbildnis von Dürer in der Alten Pinakothek in München sah, malte ich Porträts", berichtet Georg Sellerer, der zum Kunstkreis Jura gehört.

Seit drei, vier Jahren zeichnet er auch abstrakt – in Schabtechnik oder wie bei der "unfertigen Frau": Wenige feine Linien sind die Konturen für den Frauenkopf mit roter Brille und roten Lippen. Das Bild gedanklich zu vollenden, obliegt dem Betrachter. "Die Eisprinzessin" nennt es einer im Vorbeigehen.

Sie und die anderen Werke können noch bis 22. Februar zu den regulären Bank-Zeiten betrachtet werden.

