Von Bach bis Bepop im Freystädter Spital

Bläserquintett "LJO-Brass" beweist Vielfalt bei Open-Air-Konzert — Fünf Musiker aus dem Rheinland - vor 48 Minuten

Rathausmitarbeiterin Alexandra Brandl, Kulturreferentin Irmgard Kellendorfer und Bürgermeister Alexander Dorr freuen sich auf das Open-Air-Konzert im Spitalinnenhof. © Foto: Anne Schöll



Rathausmitarbeiterin Alexandra Brandl, Kulturreferentin Irmgard Kellendorfer und Bürgermeister Alexander Dorr freuen sich auf das Open-Air-Konzert im Spitalinnenhof. Foto: Foto: Anne Schöll



Ein "luftig-leichtes Konzert im lockeren Ambiente des Spital-Innenhofs" verspricht Freystadts Kultureferentin Irmgard Kellendorfer für Sonntag, 2. Juli, um 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr).

Bei dem Open-Air-Konzert in der Reihe "Klassik im Spital" wird das Blechbläserquintett "LJO-Brass" auf der Bühne stehen: Die fünf Musiker aus dem Rheinland haben schon einen Preis des Bayerischen Rundfunks abgesahnt – dieser lobte damals die kammermusikalische Qualität des Quintetts.

Und so war auch Freystadts Kulturreferentin schnell begeistert, als sie die Musiker das erste Mal in Speyer gehört hat: "Ich wusste sofort, dass sie die Richtigen für ein luftig-leichtes Konzert im Spital-Innenhof sind." Die Formation gastiert zum ersten Mal in der Oberpfalz und stellt ihr Konzert unter das Motto "Von Bach bis Blues und Bebop". Sie verspricht also eine bunte Zeitreise durch die Musikgeschichte – von der Renaissance und dem Barock, über die Wiener Klassik bis hin zu Jazz und zeitgenössischer Musik.

Weil es ein besonderes Anliegen der fünf Künstler ist, dem Publikum auch Originalwerke für die Besetzung eines Blechbläserquintetts zu servieren, haben sie zudem zeitgenössische, südamerikanisch angehauchte Klänge im Gepäck.

Trompeter als Moderator

Der Trompeter, Johannes Leiner, wird als Moderator durch den Abend führen. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in den Spitalstadl verlegt.

Eintrittskarten zu 16 Euro (freie Platzwahl) gibt es im Vorverkauf bei der Stadtverwaltung Freystadt, (0 91 79) 94 90 12, im Café Beck, im Internet unter www.spitalstadl.freystadt.de und an der Abendkasse (18 Euro).

as