Von Bachhausen bis Hausen: Eisbrecher im Dauereinsatz

So ist die Binnenschifffahrt auf dem Kanal zumindest eingeschränkt möglich - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Durch den derzeit herrschenden Dauerfrost breitet sich die Eisschicht auf dem Main-Donau-Kanal immer weiter aus, besonders die Schleusen von Bachhausen (bei Mühlhausen) bis Hausen (bei Forchheim) sind besonders beansprucht.

Die Eisbrecher sind auf dem Donau-Main-Kanal im Dauereinsatz, um zumindest einen eingeschränkten Binnenschifffahrts-verkehr zu ermöglichen. © Foto: Harry Rödel



In höher gelegenen Kanalstufen ist das Wasser fast komplett mit Eisschollen bedeckt, so das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nürnberg. Eine Warnung vor dem Betreten der Eisflächen wurde bereits herausgegeben. Damit die Schiffe ungehindert weiterfahren können, sind drei verwaltungseigene Eisbrecher im Einsatz. Besonders in den oberen Schleuseneinfahrten wird das Eis mit jeder Schleusung angesaugt.

Hier schaffen die Eisbrecher eine freie Fahrrinne für die Schifffahrt, doch bei Dauerfrost friert diese schnell wieder zu und muss erneut aufgebrochen werden. Bleibt ein Schiff dennoch stecken, fährt der Eisbrecher die Rinne nochmals frei und leistet auch einmal Nothilfe, wenn er etwa das Binnenschiff „an den Haken nimmt“, um Anfahrtshilfe zu geben. Das heißt Dauereinsatz für die Eisbrecher. Besonders beansprucht werden derzeit die Schleusen von Hausen bis Bachhausen: Bei jeder Einfahrt in die Schleusen schieben die Schiffe Eis in die Schleusenkammer, das sich an Toren und Tornischen festsetzt.

Damit die Tore beweglich bleiben, müssen die Beschäftigten des Schifffahrtsamtes Nürnberg das Eis dort immer wieder wegmachen. Nachts wurde der Betrieb eingestellt, da die Arbeiten für die Eisstoßer gefährlich sind. Die übrigen sieben Schleusen arbeiten weiter rund um die Uhr.

nn