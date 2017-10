Von eiskalten Sportlern und knallharten Ermittlern

In der neuesten Ausgabe von nanu!? geht es um Eishockey, die IceTigers und um die Arbeit der Kripo Fürth - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Eine Bank wurde überfallen, doch die Täter sind über alle Berge. Wie kommt die Polizei ihnen trotzdem auf die Schliche? Darum geht es in der aktuellen Ausgabe der Kinderzeitung nanu!?.

Die Kinderreporter Julian (links) und Justus durften in der Nürnberger Arena beim Eismachen mithelfen und IceTiger Steven Reinprecht interviewen. © Foto: Thomas Scherer



Wie sichert die Polizei Spuren? Wie funktioniert das mit den Fingerabdrücken? Und wie kann ein Polizeihund Geld erschnüffeln? Die Kriminalpolizei in Fürth hat der Kinderzeitung alles genauestens verraten. Und nanu!?-Leserin Marie (neun Jahre) aus Cadolzburg durfte dabei sogar einen echten Kommissar interviewen.

Ein großes Interview haben auch die Kinderreporter Julian aus Heilsbronn und Justus aus Nürnberg geführt: Sie waren in der Nürnberger Arena dabei, als Eismeister Martin Höppel die Eisfläche für die neue Eishockey-Saison eingerichtet hat und anschließend durften sie IceTiger Steven Reinprecht mit Fragen löchern.

Außerdem in der Oktober-Ausgabe: In der Werkstatt wird diesmal passend zum bevorstehenden Halloween Grusel-Pizza gebacken und ein Gemüse-Skelett geschnippelt, Jonna stellt seine Sportart Aikido vor und im Ausflugstipp für die ganze Familie geht es diesmal in die Fränkische Schweiz in die Binghöhle und auf die Ruine Neideck.

Was ist das mit Jamaika?

Natürlich fehlen auch die aktuellen Nachrichten aus der Erwachsenenwelt nicht: nanu!? erklärt, warum nach der Bundestagswahl plötzlich überall von Jamaika geredet wird.

Die Oktober-Ausgabe von nanu!?, der Kinderzeitung der Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung für Kinder ab sechs Jahren erscheint am Samstag, 7. Oktober.

nn